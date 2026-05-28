Die LV 1871 baut ihr Angebot der Berufsunfähigkeitsversicherung für junge Leute weiter aus. Im Rahmen der Zukunftsgarantie können Schüler, Azubis und Studierende die garantierte Rentenerhöhung auch nachträglich einschließen oder erhöhen - ohne erneute Risikoprüfung. Die LV 1871 erweitert ihr BU-Portfolio für junge Leute und setzt dabei auf Flexibilität. Im Rahmen der Zukunftsgarantie haben Schüler, Azubis und Studierende die Option, die garantierte Rentenerhöhung jetzt auch nachträglich einzuschließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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