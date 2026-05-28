NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Mai vier Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen und seien damit auf das Niveau vom Januar zurückgekehrt, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Seefrachtraten seien um 31 Prozent gefallen./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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