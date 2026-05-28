DAX Livetrading: 25.000 zurückerobert - aber hält die Stärke?

Anzeige / Werbung

Die Volatilität nahm zur Wochenmitte deutlich zu und zog am Mittwoch, nach einem neuen Rekord im Nasdaq in der Vorbörse, einen starken Abverkauf nach sich. Dabei rutschte der Technologie-Index unter die runde 30.000er-Marke und machte erst rund 200 Punkte tiefer "Halt". Eine Bewegung von nahezu 600 Punkten, von denen am Abend doch wieder einiges aufgeholt wurde, sodass die US-Indizes mit einem leichten Plus aus dem Handel gingen.

Auf diese Kursbewegung und deren Hintergrund gingen wir zum Start in das Webinar ausführlich ein. Bemerkenswert war im Nachgang, dass der erste Auslöser auf der Oberseite eine "Friedensmeldung" zum Iran war, während in der Nacht die Kurse wieder unter Druck gerieten, weil es Angriffe vom Iran selbst gab. Der Nasdaq stabilisiert sich nach einem neuen Verlaufstief jedoch zur Europa-Session wieder und kann rund 200 Punkte aufholen. In diesem Fahrwasser erobert auch der DAX die 25.000er-Marke wieder, welche in der Nacht unterschritten wurde, und strebt zum Schlusskurs des Vortages.

Mit dem neuen GAP vor Augen, aber auch einem Abwärtstrend vom Vortag, suchten wir im Webinar nach einem Short-Einstieg. Um 25.150 war dies vor dem Webinar bereits gelungen, sodass ein Trade vom Morgen noch einmal analysiert werden konnte. Gelingt ein neuer Einstieg im gleichen Bereich? Darauf setzten wir im Verlauf der Sendung und skizzierten mit 25.100 und ggf. der runden Marke von 25.000 Punkten mögliche Ziele im Rahmen der Trendanalyse über mehrere Tage.

Starke Beachtung fanden auch die Quartalszahlen aus der zweiten Reihe der US-Technologie-Giganten. Nachdem Nvidia vor einer Woche zwar starke Daten meldete, aber im Aktienkurs keinen Aufschwung vollzog, sind Micron Technology, Marvell Technology oder auch Snowflake die aktuellen Treiber. Snowflake legte sogar um 37 Prozent nachbörslich zu und zeigt vom Chartbild her ein bekanntes Setup. Wir fanden dies bereits bei Palo Alto Networks, deren Chartbild wir ebenfalls genauer ansehen konnten. Heute vermeldet nachbörslich Dell seine Quartalszahlen. Im Vorfeld ist der Kurs schon sehr stark angestiegen, sodass es in beide Richtungen eine Überraschung geben kann.

Weitere Werte standen auf unserer Agenda, bevor wir noch auf die News des Tages blickten. Denn 14.30 Uhr stehen weitere Inflationsdaten aus den USA an, sowie die Konsumausgaben der Amerikaner und die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Mit Spannung ist also zu rechnen, insbesondere in Richtung Monatsabschluss, der dann am Freitag vollzogen wird.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann zum Wall Street Start mit unserem Heiko stattfinden. Melde Dich gern für den Mittwoch um 15.15 Uhr hierzu an:

Jetzt kostenlos anmelden

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

?? Aktuelle Marktanalysen

?? Kostenlose Demo

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.