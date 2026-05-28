Mit einem Börsenwert von rund 70 Mio. Euro bewegt sich die NAGA Group deutlich unterhalb der Smartbroker Holding - und erst recht klar südlich von flatexDEGIRO. Zur Vergleichsgruppe gehört das in Hamburg ansässige Unternehmen aber allemal. Tatsächlich hat die Gesellschaft, die mit ihrer Finanz-App alle wesentlichen Applikationen wie Social-Trading, Aktienhandel, Kryptowährungen und Neo-Banking vereint, zuletzt sogar eine signifikante Aufwärtsbewegung im Chart hingelegt. Trotzdem: Auch wenn das Interesse an der Naga-Aktie gestiegen ist, dürfte den meisten Investoren eher nicht klar sein, wie das Unternehmen nach der 2024 vollzogenen Fusion mit der Key Way Group (CAPEX.com) operativ dasteht und welche genaue Strategie es verfolgt. Wir haben mit CEO Octavian Patrascu über alle wesentlichen Themen gesprochen. Das Potenzial der Aktie scheint derweil enorm zu sein. Sowohl NuWays als auch SMC Research siedeln den fairen Wert bei 9,50 Euro an - bei einer aktuellen Notiz von rund 3 Euro....Den vollständigen Artikel lesen ...
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