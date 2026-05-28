Die nächste Rally-Stufe an den US-Aktienmärkten könnte ausgerechnet von Privatanlegern gezündet werden. Laut JPMorgan mehren sich die Hinweise, dass Retail-Investoren nach einem schwachen Jahresstart wieder verstärkt an die Börsen zurückkehren. Besonders die steigende Aktivität im Optionshandel signalisiert eine wachsende Risikobereitschaft. Davon könnte vor allem die KI-Rally im S&P 500 und Nasdaq 100 zusätzlichen Rückenwind erhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de