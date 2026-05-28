Der Jahresumsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht; ein neuer CostBench-Benchmark zeigt, dass ClickHouse Cloud ein 23-mal besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist als das nächstgelegene Cloud-Data-Warehouse

ClickHouse hat heute mit der "Open House 2026", seiner zweiten jährlichen Anwenderkonferenz, eine Reihe von Ankündigungen veröffentlicht, die eines der aktivsten Quartale des Unternehmens seit seiner Gründung markieren. Das serverlose Cloud-Angebot von ClickHouse hat einen Jahresumsatz von über 250 Millionen US-Dollar erreicht mehr als das Dreifache des Vorjahreswerts und seit Januar mehr als 1.000 neue Kunden hinzugewonnen, womit sich die Gesamtzahl auf 4.000 erhöht hat. Um den Anforderungen von Workloads im Zeitalter der KI gerecht zu werden, hat das Unternehmen zudem ClickHouse Agents eingeführt, einen vollständig verwalteten agentenbasierten Analysedienst, der auf Anthropics Claude basiert; CostBench veröffentlicht, einen offenen Benchmark, der die wichtigsten Cloud-Data-Warehouses hinsichtlich ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses vergleicht; sowie House Mates vorgestellt, sein erstes offizielles Partnerprogramm.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260527215423/de/

ClickHouse Co-Founders (left to right): Yury Izrailevsky, Aaron Katz, Alexey Milovidov

Wachstum

Als ClickHouse im Januar 2026 seine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen US-Dollar abschloss, hatte das Unternehmen gerade die Marke von 3.000 Kunden überschritten. Ein Quartal später hat es die 4.000er-Marke überschritten, und der ARR hat die 250-Millionen-Dollar-Marke geknackt eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Zu den jüngsten Neuzugängen und Erweiterungen zählen Capital One, Lovable, Decagon, Polymarket und Airwallex, die sich einer Kundenbasis anschließen, zu der bereits Anthropic, Meta, Cursor, Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart gehören.

Die Kundenreferenten auf der Open House 2026 spiegeln wider, wie breit gefächert ClickHouse mittlerweile im Unternehmensumfeld eingesetzt wird: Visa, Cisco, Intuit, Shopify, DoorDash, Mercado Libre, Vercel, Weights Biases, Zoox und Jump Trading. Zu den Partnerreferenten und Sponsoren zählen Anthropic, AWS, Google, Microsoft, dbt Labs, Fivetran, Temporal, Hex und Sigma.

"KI-Workloads erfordern genau die Leistung und Kosteneffizienz, für die ClickHouse entwickelt wurde, und das letzte Quartal hat dies deutlicher denn je gemacht", sagte Aaron Katz, CEO von ClickHouse. "Mehr als 1.000 Neukunden und eine Verdreifachung des ARR innerhalb weniger Monate nach unserer Serie-D-Finanzierungsrunde zeigen uns, dass es sich hierbei nicht um einen vorübergehenden Trend handelt, sondern um einen strukturellen Wandel in den Anforderungen an die Dateninfrastruktur. Was wir diese Woche vorstellen, soll diesen Vorsprung weiter ausbauen, während KI den Schritt vom Experiment zur Produktionsreife vollzieht."

ClickHouse Agents, powered by Claude

ClickHouse Agents ist ein vollständig verwalteter Agent-basierter Analysedienst in der ClickHouse Cloud, der auf Claude basiert. Es handelt sich um einen No-Code-Agenten-Builder, mit dem jeder Agenten auf Basis von ClickHouse-Daten definieren, konfigurieren und bereitstellen kann. Standardmäßig umfasst er eine Chat-Oberfläche, einen Code-Interpreter in einer Sandbox, gemeinsam nutzbare Artefakte, Skills-Management, Speicherfunktionen sowie Multi-Agenten-Workflows. Die Agenten verbinden sich nativ mit ClickHouse und jedem MCP-kompatiblen System von Drittanbietern und beziehen Kontextdaten aus dem gesamten Stack eines Unternehmens, einschließlich einer nativen Integration mit dem AWS Agent Registry.

ClickHouse Agents ist Teil einer umfassenderen Reihe von Produktinvestitionen, die auf die von KI-Anwendungen generierten Arbeitslasten ausgerichtet sind: Abfragen mit hoher Parallelität, agentengesteuerte Analysen, Telemetrie für das Modelltraining sowie die durchgängige Überwachbarkeit von KI-Systemen im Produktivbetrieb:

Managed Postgres befindet sich in der öffentlichen Beta-Phase und bietet eine native Integration in die ClickHouse-Analytik, wodurch KI-Anwendungen eine einzige Plattform für Transaktionsdaten und Hochdurchsatz-Analysen derselben Daten erhalten.

befindet sich in der öffentlichen Beta-Phase und bietet eine native Integration in die ClickHouse-Analytik, wodurch KI-Anwendungen eine einzige Plattform für Transaktionsdaten und Hochdurchsatz-Analysen derselben Daten erhalten. Beobachtbarkeit von KI. Managed ClickStack ist nun als vollständig verwalteter Dienst für die Überwachbarkeit von Infrastruktur und Modelltraining verfügbar. Langfuse, das im Januar übernommen wurde, bietet Agent-basierte Überwachbarkeit Korrektheitsprüfung, Bewertung und Nachverfolgung der Modellkosten für KI in der Produktion.

Managed ClickStack ist nun als vollständig verwalteter Dienst für die Überwachbarkeit von Infrastruktur und Modelltraining verfügbar. Langfuse, das im Januar übernommen wurde, bietet Agent-basierte Überwachbarkeit Korrektheitsprüfung, Bewertung und Nachverfolgung der Modellkosten für KI in der Produktion. Erweiterte Analysefunktionen. Die Volltextsuche ist nun allgemein verfügbar und deckt damit einen der häufigsten Anwendungsbereiche in den Bereichen Beobachtbarkeit und KI-Grundlagen ab. Dank der automatischen Abfrageoptimierung kann ClickHouse nun bei TPC-H und anderen Standard-JOIN-Benchmarks mit etablierten Data-Warehouses mithalten.

Die Volltextsuche ist nun allgemein verfügbar und deckt damit einen der häufigsten Anwendungsbereiche in den Bereichen Beobachtbarkeit und KI-Grundlagen ab. Dank der automatischen Abfrageoptimierung kann ClickHouse nun bei TPC-H und anderen Standard-JOIN-Benchmarks mit etablierten Data-Warehouses mithalten. ClickHouse Cloud. Das agentenbasierte Onboarding begleitet neue Benutzer von der Anmeldung bis zur ersten Produktionsabfrage, ohne dass manuelle Schema-Anpassungen erforderlich sind. Für eine höhere Ausfallsicherheit in Unternehmen steht nun eine regionenübergreifende Replikation zur Verfügung.

CostBench: Das KI-Zeitalter basiert auf dem Preis-Leistungs-Verhältnis

KI-Workloads laufen mit hoher Parallelität und geringer Latenz, weshalb nicht die reine Geschwindigkeit, sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis der zugrunde liegenden Plattformen als entscheidender Maßstab gilt. Der heute vorgestellte CostBench ist ein offener und reproduzierbarer Benchmark, der das tatsächliche Abrechnungsmodell jedes Anbieters auf denselben analytischen Workload anwendet und so direkt vergleichbare Ergebnisse zu den Kosten pro Abfrage für ClickHouse Cloud, Snowflake, Databricks, BigQuery und Redshift liefert.

ClickHouse Cloud ist das einzige System, das bei Datensätzen unterschiedlicher Größe durchweg im Bereich "Schnell und kostengünstig" bleibt. Der nächste Wettbewerber schneidet beim Preis-Leistungs-Verhältnis 23-mal schlechter ab. Den vollständigen Vergleich, den interaktiven Explorer und die Methodik finden Sie unter click house.com/benchmarks.

House Mates: eine Partner-Community für die nächste Phase

ClickHouse hat zudem House Mates vorgestellt, seine erste offizielle Partner-Community und sein erstes Partnerprogramm. Es startet mit einer Gründungsgruppe von mehr als 25 Technologiepartnern und über 35 Dienstleistungs-, Beratungs- und Vertriebspartnern auf sechs Kontinenten, darunter dbt Labs, Fivetran, Sigma, Notion, Temporal, Tiger Analytics, DoIT, Ciklum und MegazoneCloud. Das Programm gliedert sich in drei Bereiche: Technologie, Dienstleistungen und Vertriebspartner, jeweils mit drei Stufen: Ignite, Accelerate und Prime. Die Vorteile richten sich nach der jeweiligen Stufe und umfassen gemeinsame Markteinführungsmaßnahmen, Unterstützung bei der gemeinsamen Innovation und Integration, Schulungen und Zertifizierungen, Anreize sowie ein spezielles Partnerportal. Weitere Informationen zum House Mates-Programm finden Sie unter clickhouse.com/partners.

ClickHouse unterhält enge Partnerschaften mit AWS, Microsoft und Google Cloud. House Mates erweitert diese Grundlage auf das gesamte Ökosystem und bietet Kunden vorgefertigte Integrationen, bewährtes Implementierungsknow-how sowie klare Wege zur Markteinführung für die gesamte ClickHouse Cloud-Plattform, einschließlich Langfuse.

"ClickHouse bewältigt einige unserer anspruchsvollsten Workloads und verarbeitet über eine Million Ereignisse pro Minute aus Hunderten von Milliarden von Log-Einträgen, um die Echtzeit-Dashboards zu versorgen, auf die sich unsere Kunden verlassen. Der native ClickHouse-Konnektor von Hex bietet uns eine nahtlose Analyseebene auf Basis dieser Daten, sodass jedes Team bei Modal Erkenntnisse gewinnen und darauf reagieren kann, ohne große Datenmengen per ETL in ein separates Data Warehouse übertragen zu müssen", so Kenny Ning, Head of Data bei Modal. "Es ist spannend zu sehen, wie sich die Partnerschaft zwischen ClickHouse und Hex weiter vertieft, denn für Teams wie das unsere, die sowohl mit Echtzeit- als auch mit Analysedaten arbeiten, bedeutet eine engere Integration zwischen beiden Systemen weniger Kompromisse und schnellere Antworten für alle im Unternehmen."

"ClickHouse ist eine der am schnellsten wachsenden Datenbanken auf dem Markt, und unsere Kunden setzen darauf, weil sie ein bahnbrechendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet", sagte Mike Palmer, CEO von Sigma. "Die Teilnahme am Partnerprogramm von House Mates ist unser Bekenntnis dazu, die beste Laufzeitumgebung für ClickHouse bereitzustellen."

"Die Echtzeitanalysen von ClickHouse in Verbindung mit der Expertise von Tiger Analytics in den Bereichen Data Science, KI-Entwicklung und Data Engineering bieten Kunden eine solide Grundlage für die Modernisierung ihrer Datenplattformen", sagte Rajeev Nayar, Vice President of Data Engineering bei Tiger Analytics. "Gemeinsam möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, Innovationen voranzutreiben und einen größeren Nutzen aus ihren Investitionen in Daten zu ziehen."

Über ClickHouse

ClickHouse ist eine schnelle Open-Source-Spaltendatenbank, die für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud bietet die Abfragegeschwindigkeit und Parallelität, die Anwendungen benötigen, welche sofortige Einblicke aus großen Datenmengen erfordern. Da KI-Agenten zunehmend in Software integriert werden und dadurch ein höheres Abfragevolumen bei geringerer Latenz erzeugen, bietet ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die speziell für diese Arbeitslast entwickelt wurde. Zu den Kunden zählen Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart. Erfahren Sie mehr unter clickhouse.com.

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Tanya Bragin

VP Product and Marketing, ClickHouse

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