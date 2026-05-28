© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis machte zuletzt einen fragilen Eindruck. Ein Absturz drohte. Meinungsstarke und antizyklisch agierende Anleger und Investoren sehen einer Ausdehnung der Korrektur bei Silber jedoch gelassen entgegen.Aktuelle Silberpreisentwicklung - Langfristige Aussichten bleiben bullisch Gold und auch Silber wiesen schon einmal deutlich stabilere Konstellationen auf. Anziehende Ölpreise und in ihrem Sog anziehende Anleiherenditen machen derzeit nicht nur die Edelmetalle nervös. Auch an den Aktienmärkten ist eine gewisse Zurückhaltung deutlich zu erkennen. So rutschte der Dax zuletzt in Richtung 25.000 Punkte und auch der Dow Jones Ind. lässt es etwas ruhiger angehen. Der Silberpreis …Den vollständigen Artikel lesen
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