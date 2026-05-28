

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.05.2026 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Plate & Cie. GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Achim Nachname(n): Plate Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

LAIQON AG

b) LEI

391200MMIN9EPH3GOD16

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: DE000A460QG9

b) Art des Geschäfts

KAUF Schuldtitel ISIN: DE000A460QG9 Zeichnung von Stück [339] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der LAIQON AG (ISIN: DE000A460QG9) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 der LAIQON AG im Rahmen einer gemischten Sachkapitalerhöhung gegen Einbringung von (i) Stück [678] Teil-Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2023/2028 der LAIQON AG (ISIN: DE000A351P38) im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 und (ii) Stück [9] Teil-Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2030 der LAIQON AG (ISIN: DE000A4DFUP9) im Nennbetrag von je EUR 100.000,00. Neben dieser Zeichnung zeichnet die Meldepflichtige im Rahmen der gemischten Sachkapitalerhöhung Stück [198240] Aktien der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) (siehe hierzu gesonderte Mitteilung). Ferner werden aufgelaufene Stückzinsen auf sämtliche eingebrachten Teil-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR [38.557,31] gezahlt.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





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