Zwei Drohnenbauer haben einen neuen Geschwindigkeitsrekord mit ihrem neuen Werk erzielt. Die selbst gebaute Drohne erreichte dabei eine Geschwindigkeit von etwa 730 Kilometern pro Stunde. Eine besondere Technik sorgt hierbei für den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Kommerziell erhältliche Drohnen fliegen mit einer maximalen Geschwindigkeit von ungefähr 50 Kilometern pro Stunde - abhängig vom Modell. Wer sich eine spezielle Renndrohne zulegt, kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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