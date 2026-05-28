HDI Global beruft Kai Schulte-Schrepping zum Head of Liability Global Risk. Er tritt in die Fußstapfen von Daniel Maurer, der sich im Zuge seines Übergangs in den Ruhestand aus seiner derzeitigen Führungsrolle zurückzieht. Kai SchulteSchrepping wird ab 01.07.2026 Head of Liability Global Risk beim Corporate- & Specialtyversicherer HDI Global. Er folgt damit auf Daniel Maurer, der sich im Zuge seines Übergangs in den Ruhestand schrittweise aus seiner aktuellen Führungsrolle zurückzieht, wie das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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