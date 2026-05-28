Unterversicherung gehört zu den häufigsten Streitpunkten nach Brandschäden. Wird die Versicherungssumme falsch eingeschätzt oder später nicht angepasst, drohen erhebliche Deckungslücken. Für Versicherungsmakler kann dies schnell zum Haftungsfall werden. Ein Artikel von Cäsar Czeremuga, LL.M., Rechtsanwalt und Partner bei NORDEN Rechtsanwälte, Master of Insurance LawUnterversicherung liegt vor, wenn die vereinbarte Versicherungssumme unter dem tatsächlichen Versicherungswert der versicherten Sache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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