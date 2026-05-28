Anzeige / Werbung

Die wichtigste Cardano News dieser Woche ist eine Abstimmung die über die Zukunft des gesamten Netzwerks entscheidet. Am 29. Mai stimmen Pool-Betreiber und das Constitutional Committee über den V11 Hard Fork ab, den größten dezentralen Governance-Test in der Geschichte des Projekts. Gründer Charles Hoskinson musste am 24. Mai eigenes Geld einsetzen, um die Konferenzpräsenz bei Token2049 zu sichern. ADA handelt bei 0,24 Dollar und verlor 6,8 Prozent in sieben Tagen. Die IOG-Forschungsvorlage für Leios-Skalierung wurde von der Community abgelehnt, was die Entwicklung bremsen könnte. Diese Cardano News offenbart einen Riss zwischen Technik und Governance. Dieser Artikel ordnet die Lage ein und zeigt eine Alternative bei der ein einziges Ereignis über den Erfolg entscheidet. Die Frage ist nicht ob die Technik funktioniert, sondern ob die Community sich einigen wird bevor die Entwickler weiterziehen. Während ADA auf Konsens wartet, hat ein Presale über 10 Millionen Dollar gesammelt und funktioniert bereits ohne Abstimmungen.

Cardano News: V11 Hard Fork, Governance-Krise und ein Gründer der aus eigener Tasche zahlt

Der V11 Hard Fork mit dem Namen Van Rossem steht vor einer Governance-Abstimmung auf dem Mainnet am 29. Mai 2026, wie CoinMarketCap berichtete. Das Upgrade verbessert die Plutus Smart Contract Performance, stärkt die Ledger-Sicherheit und fügt kryptografische Grundlagen für Zero-Knowledge-Anwendungen hinzu. Die Hard Fork Working Group verschob ihre Ratifizierungsempfehlung wegen ungelöster Probleme mit Ogmios. Für die Abstimmung müssen mindestens 85 Prozent der Pools nach aktiver Beteiligung upgraden.

Charles Hoskinson brach am 24. Mai sein Schweigen nach einem sichtbaren Governance-Streit und versprach sein eigenes Geld für das Sponsoring bei Token2049 einzusetzen, wie crypto.news dokumentierte. Die IOG-Forschungsvorlage Cardano Vision 2026 für Leios-Skalierung und quantenresistente Kryptografie wurde von den Delegated Representatives deutlich abgelehnt. Hoskinson forderte formelle Koordination zwischen den fünf Kernorganisationen. Diese Nachrichten zeigen ein Netzwerk das zwischen ambitionierter Technik und blockierter Governance gefangen ist.

ADA handelt bei 0,24 Dollar und fiel in sieben Tagen um 6,8 Prozent laut CoinGecko, bei einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Milliarden Dollar. Das Total Value Locked beträgt nur 129 Millionen Dollar. CoinDCX sieht eine Erholung auf 0,26 Dollar möglich wenn die Kaufkraft anhält. CoinCodex prognostiziert 0,23 Dollar bis Ende 2026, während InvestingHaven eine Spanne zwischen 0,24 und 0,65 Dollar sieht. Wenn die Community ihre eigenen Upgrades blockiert und die Entwickler um Finanzierung kämpfen, verliert jede auf zukünftige Technik gebaute Prognose an Boden, und Kapital sucht Einstiege bei denen ein Ergebnis nicht von Abstimmungen abhängt.

Pepeto: Fertige Werkzeuge statt Governance-Debatten

Pepeto bietet eine vollständige Presale-Plattform die gebührenfreien Handel über PepetoSwap und einen Contract Risk Scorer umfasst, der Token-Code auf versteckte Probleme prüft bevor Kapital investiert wird, und damit Käufern Werkzeuge gibt die ihr Geld vor Risiken schützen die Governance-Abstimmungen nicht lösen können.

Der Token steht heute bei 0,0000001871 Dollar, gestützt auf einen Supply von 420 Billionen der den ursprünglichen Pepe Coin exakt spiegelt. Das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract vollständig auditiert und die Codebasis als sicher bestätigt, noch bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde. Der Risk Scorer arbeitet bereits an Live-Verträgen und kennzeichnet unsichere Token-Strukturen bevor Käufer einen Dollar einsetzen.

Dieser Presale ist keine weitere Finanzierungsrunde mit angehängten Versprechen. Die Kluft zwischen dem was ADA von 0,24 Dollar aus an Rendite liefern kann und dem was ein Einstieg bei Pepeto nach der Listung bringt, ist der Grund warum große Wallets während eines Monats einsteigen in dem der Großteil des Markts rote Zahlen schreibt.

Fazit zur Cardano News und dem Einstieg der nicht auf Abstimmungen wartet

Die Governance-Abstimmung zeigte dass ADA von Entscheidungen abhängt über die sich die Community nicht einig ist. Pepetos Zukunft hängt von einem einzigen Ereignis ab: der bevorstehenden Binance-Listung. Jede Erfolgsgeschichte in Krypto begann mit Wallets die sich bewegten solange der Einstieg offen war. Derselbe Einstieg steht jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website offen, und ihn zu verpassen könnte sich als die teuerste Entscheidung dieses Zyklus herausstellen. Die Entscheidung zwischen einem Projekt das auf Governance-Konsens wartet und einem das eine Listung als klaren Katalysator hat, wird einfacher mit jedem Tag den der Presale noch offen steht. Wer auf die nächste Cardano News wartet, verpasst den Moment der zählt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen