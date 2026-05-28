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Marvell Technology Aktie: Zahlen stark, Ausblick noch stärker - aber zu teuer?

Marvell Technology hat sich in den vergangenen Jahren vom klassischen Halbleiteranbieter zu einem wichtigen Infrastruktur-Spezialisten für Cloud- und KI-Rechenzentren entwickelt. Besonders durch Technologien für Hochgeschwindigkeits-Netzwerke, optische Datenübertragung, Speicherlösungen und kundenspezifische Chips profitiert das Unternehmen direkt vom weltweiten Ausbau moderner Datenzentren. Während NVIDIA häufig als Gesicht des KI-Booms gilt, liefert Marvell entscheidende Bausteine im Hintergrund: Daten müssen in KI-Clustern extrem schnell, effizient und zuverlässig zwischen Servern, Chips und Netzwerken bewegt werden - genau hier liegt eine der zentralen Stärken des Unternehmens.

Die jüngsten Quartalszahlen und der optimistische Ausblick haben die Fantasie rund um die Aktie weiter befeuert. Gleichzeitig ist im Kurs bereits viel Zukunft eingepreist, was sich auch in der gestiegenen Bewertung widerspiegelt. Anleger stehen damit vor der entscheidenden Frage: Ist Marvell weiterhin ein attraktiver Profiteur des KI-Infrastrukturbooms - oder ist die Aktie nach der starken Rally inzwischen zu teuer geworden? In unserer aktuellen Analyse prüfen wir die Zahlen, den Ausblick, die Bewertung und das Chartbild auf mögliche Chancen für einen Einstieg.

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