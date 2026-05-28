Bernecker Daily

Der "digitale Türsteher" für Unternehmen (identity for the enterprise) befindet sich schon im Fiskaljahr 2027. Dessen Auftaktquartal endete am 30. April.Für Cybersecurity gilt, bei ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen, im Zeichen von KI bzw. AI eine große Gemeinsamkeit: Wer hohe Erwartungen perfekt erfüllt, kann mit höheren Kursen belohnt werden. Das hat zuletzt bei CLOUDFLARE und ZSCALER "nicht ganz funktioniert", diese Titel wurden mehrstufig durchgereicht.Für OKTA erwarten die Analysten heute 0,85 $ EPS und 751,8 Mio. $ Umsatz. Das wäre 1,2 % weniger Gewinn je Aktie und 9,3 % mehr Umsatz als vor zwölf Monaten.OKTA selbst hatte Erlöse zwischen 749 und 753 Mio. $ sowie 0,84 bis 0,86 $ bereinigten Gewinn angesetzt. Nachdem OKTA auch mit dem Q4 die Erwartungen wieder übertroffen hatte, wird im regulären Handel schon auf einen erneuten Erfolg spekuliert, momentan gilt + 6,0 %.Sind die Börsianer auch nach dem Zahlentermin noch mit Wachstumsraten zufrieden, die nach den wilden Jahren jetzt noch 11 bis 13 % pro Jahr betragen? Zu berücksichtigen ist auch, dass in den vergangenen drei Monaten die Analysten ihre Ansätze mehrheitlich nach unten korrigiert hatten. Morgen werden wir den OKTA-Termin, einschließlich Reaktion des inoffiziellen Handels, in der Bernecker Daily weiter kommentieren.Helmut GellermannBörsianer lesen