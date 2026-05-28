© Foto: wO-ChatGPTMehr Geld auf dem Konto, aber gähnende Leere im Portemonnaie: Ein transatlantischer Vergleich zeigt, warum die Inflation die Mittelschicht in den USA und Deutschland historisch frustriert.Auf den ersten Blick klingen einige der aktuellen Wirtschaftsmeldungen von beiden Seiten des Atlantiks gar nicht so schlecht. In den USA brummt der Arbeitsmarkt, in Deutschland wurden in den letzten Jahren historisch starke Tarifabschlüsse abgeschlossen, hinzu kamen teilweise noch steuerfreie Sonderzahlungen. Wer im Jahr 2024 oder 2026 auf seinen Gehaltszettel schaut, sieht oft deutlich größere Zahlen als noch vor der Pandemie im Jahr 2019. Doch die Stimmung in der Bevölkerung erzählt eine völlig andere …Den vollständigen Artikel lesen
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