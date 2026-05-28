Der Chiliz-Token (CHZ bzw. CHZ/USD als Handelssymbol) steht nach dem deutlichen Rücklauf seit dem Aprilhoch erneut unter Druck. Mit dem Bruch der zuvor gültigen Aufwärtstrendlinie hat sich das kurzfristige Bild eingetrübt, sodass nun der Unterstützungsbereich um 0,0316 US$ in den Fokus rückt. Genau dort dürfte sich entscheiden, ob CHZ nochmals eine technische Erholung starten kann oder ob der Abverkauf in die nächste Runde geht. Trendbruch belastet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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