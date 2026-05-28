Die Börse in Frankfurt liefert am Donnerstagabend uneinheitliche Vorzeichen: Der DAX trat im Schatten steigender Ölpreise weiter auf die Bremse, MDAX und SDAX präsentierten sich erstaunlich robust. Anleger griffen heute vor allem zu den Rüstungswerten. Außerdem stieg die Infineon-Aktie auf den höchsten Stand seit 2000. Nach Handelsschluss überzeugt CTS Eventim mit einem erfolgreichen Auftaktquartal.Der DAX verlor am Donnerstag den dritten Tag in Folge an Schwung und entfernte sich damit weiter von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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