Benutzerdefinierte Agenten, Omnipresent AI Assistant und AI Import Builder automatisieren schätzungsweise 40 der routinemäßigen EA-Aufgaben; Tenneco erzielt mit Ardoq AI bereits einen ROI von 292 %

Ardoq, das im Gartner Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools bereits 5 Mal als Leader eingestuft wurde, hat heute seine AI-first-Plattform für Unternehmensarchitektur (Enterprise Architecture, EA) vorgestellt. Bei dieser Version basiert jeder Ardoq AI-Output auf den Live-Architekturdaten der Kunden. Außerdem wird eine neue Generation von KI-Agenten eingeführt, die schätzungsweise 40 der routinemäßigen EA-Aufgaben automatisieren können.

Architekten müssen heute Entscheidungen verteidigen, die generische KI innerhalb von Sekunden trifft. Entscheidungen über die Rationalisierung von Anwendungen. Roadmaps für die ERP-Transformation. Überprüfungen der KI-Governance. Die Fragen landen auf dem Schreibtisch des Architekten, die zugrunde liegende Analyse wird jedoch zunehmend von KI-Assistenten durchgeführt, die die Architektur nicht kennen. Generische Agenten treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage eines beliebigen Dokuments, das ihnen vorliegt, und nicht auf Basis des tatsächlichen Zusammenwirkens von Anwendungen, Abhängigkeiten, Funktionen und Risiken. Wenn man ein generisches LLM bittet, eine fünfstufige Abhängigkeitskette im Immobilienbereich nachzuvollziehen, kollabiert die Genauigkeit des Ergebnisses, die Antwort wird jedoch mit Überzeugung präsentiert. Die Konsequenzen muss der Architekt tragen.

Ardoq schließt diese Lücke. Die heute veröffentlichten KI-Funktionen nutzen den Live-Architekturgraphen von Ardoq als Grundlage für ihre Schlussfolgerungen. Dieser ist der einzige Ort, der alle Verbindungen zwischen allen Anwendungen, Funktionen und Abhängigkeiten in der Kundenumgebung erfasst. Die Architekten sitzen weiterhin am Steuer, während KI die aufwändige Analysearbeit übernimmt. Entscheidungshoheit und Verantwortung liegen weiterhin beim Menschen. Durch den Graphen bleibt die Schlussfolgerungskette transparent. Jede Empfehlung kann auf die ihr zugrunde liegenden Daten zurückgeführt werden, und der Architekt kann die Vorschläge der KI hinterfragen, anfechten oder außer Kraft setzen. Es handelt sich nicht um einen Chatbot, der um Unternehmensdaten herum aufgebaut ist, sondern um strukturiertes Schlussfolgern auf einem Graphen, den der Architekt besitzt und verwaltet, wobei Berechtigungen, Herkunftsnachweise und Änderungskontrolle von Grund auf integriert sind. Das ist die Art von System, die man mit Eingabeaufforderungen nicht reproduzieren kann.

Neue Funktionen ab heute verfügbar

Omnipresent AI Assistant (GA): Eine dialogorientierte Benutzeroberfläche, die überall auf der Ardoq-Plattform zur Verfügung steht und in Echtzeit das gesamte Datenmodell des Kunden analysiert. Benutzer stellen Architekturfragen in natürlicher Sprache und erhalten sofort kontextbezogene Antworten, die bis zur Datenquelle zurückverfolgt werden können.

AI Import Builder (GA): Verbindet beliebige Drittanbieter-Datenquellen innerhalb weniger Minuten mit Ardoq, ohne dass dafür technische Einrichtungsschritte erforderlich sind. Die KI-Agenten von Ardoq lesen die Service-Dokumentation, konfigurieren die Verbindung und importieren die Daten automatisch.

Custom Agents (Open Beta): Kunden können ihre eigenen KI-Agenten entwickeln und implementieren, die speziell auf ihre Architektur, ihr Metamodell und ihre Arbeitsabläufe ausgelegt sind. Die Agenten arbeiten mit Live-Architekturdaten und nicht mit Trainingsdaten aus dem Internet. Der Rollout für Partner erfolgt in Q2 2026, anschließend für Kunden.

Die heutige Veröffentlichung ist der nächste Meilenstein der neuen Ardoq-Erfahrung, dem Plattform-Redesign, das die Datengrundlage für Ardoq geschaffen hat, um AI-first zu entwickeln. Mit der Einführung werden zusätzliche Funktionen eingeführt, darunter der Foundation Insights Agent, der AI Query Builder, MCP SSO und die AI Semantic Search. Außerdem gibt es technische Previews auf den Data Ingestion Agent, die AI Web Search sowie Agents for Out-of-the-Box Solutions.

Kundenerfolg: Der ROI von Tenneco

Tenneco, ein globales Unternehmen für Automobiltechnologie, gehört zu den ersten Kunden, die mit Ardoq AI substanzielle Erträge erzielt haben. Das Unternehmen entwickelt über den Ardoq MCP-Server sechs KI-Agenten in Microsoft Teams Copilot. Damit werden innerhalb von zwölf Monaten 1,25 Vollzeitstellen eingespart, und bis 2027 soll 40 der routinemäßigen EA-Arbeit automatisiert werden.

"Es fühlt sich an, als würden wir das Team vergrößern, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen", so Abby Cletus, Head of Technology Strategy bei Tenneco. "Wir haben keine andere Möglichkeit gefunden, KI in unserer tatsächlichen Architektur und nicht in einer veralteten Exportversion davon zum Laufen zu bringen, als Ardoq AI. Die Entscheidungsfindung ist nachvollziehbar, die Antworten sind überprüfbar, und das Team kann sich auf die wirklich wichtigen Entscheidungen konzentrieren."

Eine Neupositionierung auf Basis von Substantiierung

Ardoq hat 2025 mehr als 100 Funktionen auf den Markt gebracht und seine Innovationsgeschwindigkeit damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

"Der Markt stellt seit zwei Jahren die Frage, ob man KI bei Unternehmensentscheidungen vertrauen kann", so Sunny Dhami, Chief Marketing Officer bei Ardoq. "Heute geben wir die Antwort. Ardoq ist die EA-Plattform, auf der KI auf Basis eines Live-Architekturgraphen Schlussfolgerungen zieht, Outputs bis zur Quelle zurückverfolgt werden können und Governance von Grund auf integriert ist und nicht nachträglich hinzugefügt wurde. Generische KI erfindet Architektur. Ardoq AI kennt Ihre. Was wir heute ankündigen, ist das Fundament, auf dem aufbauend im Laufe des Jahres 2026 noch wesentlich mehr folgen wird."

Ardoq ist eine 2026 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Enterprise Architecture Tools und erzielt laut Daten von Gartner Peer Insights mit Stand vom 31. März 2026 die höchsten Kundenbewertungen aller EA-Anbieter in den Bereichen Bereitschaft zur Weiterempfehlung, Kundensupport (4,9/5) und Produktfunktionen (4,7/5). Das Unternehmen wurde in fünf aufeinanderfolgenden Gartner Magic Quadrant Reports for Enterprise Architecture Tools als Leader ausgezeichnet.

Die heutige Ankündigung ist die erste in einer Reihe von geplanten Veröffentlichungen von Ardoq im Laufe des Jahres 2026. Für den Rest des Jahres sind weitere Funktionen für Custom Agents, Kundenergebnisse, Partnerintegrationen sowie die nächste Evolutionsstufe der Datenbasis für den Graphen geplant.

Über Ardoq

Ardoq ist die AI-first-Plattform für Unternehmensarchitektur, die aus der Komplexität von Unternehmen vernetzte Intelligenz macht. Aufbauend auf einer proprietären Graphen-Grundlage hilft Ardoq Unternehmen bei der Visualisierung der Interaktion zwischen Menschen, Prozessen und Technologien und liefert Echtzeit-Einblicke darüber, wie sich Veränderungen auf das Geschäft auswirken. Ardoq wurde 5x als Leader im Gartner Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools ausgezeichnet und ist eine 2026 Gartner Peer Insights Customers' Choice. Ardoq wurde 2013 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und zählt Unternehmen wie ExxonMobil, MUFG, Stanley Black Decker, Tenneco, Riot Games, Asda, STIHL und Serta Simmons Bedding aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Energie, Einzelhandel, Technologie und Regierung zu seinen Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter ardoq.com.

Gartner empfiehlt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder implizite Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab. Dies schließt jegliche Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ein. Die Inhalte von Gartner Peer Insights spiegeln die Meinungen einzelner Endnutzer basierend auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern wider; sie sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in diesen Inhalten erwähnt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder impliziten Garantien in Bezug auf diese Inhalte, deren Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich jeglicher Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken und Peer Insights ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international, die hier mit Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260528015943/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Sunny Dhami,

Chief Marketing Officer, Ardoq

sunny.dhami@ardoq.com