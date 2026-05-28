© Foto: JOE MARINO - picture alliance / newscomDer geplante SpaceX-Börsengang entfacht neue Euphorie an den Märkten. Doch einige große Raumfahrtplayer blieben bislang überraschend ruhig.Der erwartete Börsengang von SpaceX sorgt an den Finanzmärkten für immer mehr Fantasie, wie Barron's berichtet. Anleger wetten darauf, dass Elon Musks Raumfahrtkonzern die Branche dauerhaft verändern könnte. Während spezialisierte Weltraumfirmen bereits massiv gestiegen sind, blieben andere Unternehmen mit großem Raumfahrtgeschäft bislang vergleichsweise unbeachtet. Anleger feiern das neue Raumfahrt-Zeitalter Im Zentrum der Euphorie steht die Aussicht auf einen gigantischen Börsengang. SpaceX könnte laut Barron's mehr als 75 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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