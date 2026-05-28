User:innen von Outlook, Teams oder Onedrive müssen aufpassen. Das FBI warnt vor der Phishing-Plattform Kali365, die Tools zur Kompromittierung von Microsoft365-Diensten bereitstellen. Das macht den Scam so perfide - und so kann man sich davor schützen. Das FBI warnt Nutzer:innen von Microsoft 365 vor einem neuen Phishing-Tool namens Kali365. Damit sollen kriminelle Akteur:innen Zugriffstoken des Microsoft-Dienstes abgreifen können. Mit diesen können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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