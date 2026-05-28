© Foto: Dall-EDer Ölmarkt hängt aktuell stark davon ab, ob es zwischen den USA und Iran Frieden gibt oder nicht. Die Bank of America Securities skizziert zwei Szenarien.Frieden oder weiter Krieg? Zumindest wohl wieder Waffenstillstand. Das ist die Erkenntnis vom Donnerstag. Denn Axios berichtete, dass die Verhandlungsführer eine 60-tägige Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands und zum Beginn von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm erzielt hätten. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den beiden Ländern ließ die Ölpreise in den letzten Tagen sinken. Die internationale Referenzsorte Brent Crude fiel diese Woche auf bis zu 94 US-Dollar pro Barrel, auch WTI sackte auf rund 89 …Den vollständigen Artikel lesen
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