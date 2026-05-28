Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung zwischen den USA und dem Iran hatten mit neuen gegenseitigen Angriffen in den letzten Tagen nachgelassen. Doch am Donnerstag lebt die Hoffnung nach einem Medienbericht wieder auf. Die beiden Konfliktparteien sollen sich demnach auf eine Verlängerung der Waffenruhe verständigt haben und einem möglichen Friedensabkommen näher sein denn je. Das verleiht den internationalen Aktienmärkten einen neuen Schub. S&P 500 und Nasdaq 100 markieren neue Allzeithochs.Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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