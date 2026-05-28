© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGETop-Manager der KI-Branche relativieren frühere Warnungen vor Jobverlusten. Nvidia- und OpenAI-Chefs reagieren auf wachsende Kritik.Führende Manager der KI-Branche schwächen ihre früheren Warnungen vor massiven Arbeitsplatzverlusten durch künstliche Intelligenz ab. Hintergrund ist die wachsende öffentliche Kritik an den möglichen Folgen der Technologie für Arbeitnehmer. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Vor allem Nvidia-Chef Jensen Huang ging ungewöhnlich deutlich auf Distanz zu Aussagen anderer Firmenchefs. In einem Interview mit Channel News Asia kritisierte er Unternehmen, die jüngste Entlassungen mit künstlicher Intelligenz begründen. "Die Behauptung, dass KI zum Verlust …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE