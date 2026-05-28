Die Serie-C-Finanzierungsrunde wurde von Headline angeführt; neben den bestehenden Investoren Index Ventures, OMERS, Coatue und Dawn Capital beteiligten sich auch die neuen Investoren Eurazeo und Forestay Capital.

Fonoa, das KI-basierte Steuerbetriebssystem für globale Unternehmen, gab heute zwei wichtige Ankündigungen bekannt, um seine Führungsposition im Bereich der globalen indirekten Steuerkonformität weiter auszubauen: die Übernahme von Indirect Tax Edge (Edge) von PricewaterhouseCoopers (PwC) sowie eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 110 Millionen US-Dollar unter der Führung von Headline, an der neben den bestehenden Investoren Index Ventures, OMERS, Coatue und Dawn Capital auch die neuen Investoren Eurazeo und Forestay Capital beteiligt waren.

Fonoa wird Edge nach der Übernahme von PwC weiterentwickeln und es in die modulare Steuerinfrastruktur sowie die KI-Ebene von Fonoa integrieren. PwC wird auch künftig über Edge globale Dienstleistungen im Bereich der indirekten Steuerberichterstattung und -beratung anbieten, und zwar als Teil des KI-gestützten, vollständig integrierten Steuerbetriebssystems von Fonoa.

"Während die Technologie weite Teile des Finanzwesens verändert hat, wurden die Steuersysteme vernachlässigt, sodass Buchhaltungsteams seit Jahrzehnten denselben fragmentierten Systemstapel verwalten müssen: einen Anbieter für die Steuerermittlung, einen anderen für die elektronische Rechnungsstellung, einen dritten für Steuererklärungen und das Ganze wird durch Tabellenkalkulationen zusammengehalten", sagte Davor Tremac, CEO und Mitbegründer von Fonoa. "Dieses Modell ist nicht mehr tragfähig, insbesondere wenn man es aus der Perspektive von Unternehmen wie Uber oder Netflix betrachtet, die ihre globale Präsenz ständig ausbauen und sich dabei mit regionsspezifischen Steuer- und Compliance-Anforderungen auseinandersetzen müssen. Wir haben Fonoa entwickelt, damit multinationale Finanzabteilungen mit den Ambitionen globaler Unternehmen Schritt halten können. Durch die Integration von Edge in die Plattform ergänzen wir diese Grundlage um Compliance- und Einreichungsfunktionen und schaffen so das erste vollständige System, das für eine autonome Steuerabwicklung erforderlich ist."

Das Steuerwesen ist eines der letzten großen Finanzsysteme, das über kein echtes Buchungssystem verfügt. Stattdessen stützen sich Unternehmen auf fragmentierte Systeme für die Ermittlung, Rechnungsstellung, Berichterstattung und Compliance, was die Datenherkunft unterbricht und Risiken mit sich bringt. Da der weltweite Handel zunehmend digital und grenzüberschreitend wird, benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die sich in Echtzeit anpassen kann. Aus diesem Grund haben drei ehemalige Uber-Mitarbeiter Fonoa gegründet, um Unternehmen bei der Bewältigung komplexer Steueranforderungen in Echtzeit zu unterstützen, während diese auf verschiedenen Märkten expandieren.

Heute unterstützt Fonoa die Steuerermittlung in über 190 Ländern, überprüft Steuer-ID-Nummern in über 100 Ländern, ermöglicht die elektronische Rechnungsstellung für Millionen von Verkäufern und wickelt jährlich mehr als eine Milliarde Transaktionen ab. Im Gegensatz zu etablierten Anbietern, deren Lösungen auf ERP-Integrationen und Batch-Berichten basieren, ist die Plattform von Fonoa auf die Einhaltung von Vorschriften in Echtzeit für digitale und grenzüberschreitende Geschäftsmodelle ausgelegt. Weltweit führende Unternehmen wie Canva, Uber, Netflix, Nebius und Booking.com arbeiten alle mit Fonoa zusammen, um die komplexen Steueranforderungen in Echtzeit zu bewältigen, während sie auf verschiedenen Märkten expandieren, und erzielen dabei in einigen Fällen eine bis zu 90 schnellere Steuerberechnung.

Edge ist ein System zur Einhaltung indirekter Steuern, das von globalen Unternehmen aller Branchen genutzt wird, um die Berichterstattung zur Einhaltung der Mehrwertsteuer-/GST-Vorschriften, die elektronische Einreichung, die Verwaltung von Transaktionsdaten sowie Steueranalysen zu verwalten. Mit dieser Übernahme soll eine seit langem bestehende Lücke im Bereich der Technologie für indirekte Steuern geschlossen werden. Die Steuerabteilungen von Unternehmen mussten bisher vorgelagerte Prozesse, die Steuerermittlung und die elektronische Rechnungsstellung in anderen Systemen verwalten als die nachgelagerte Compliance-Berichterstattung und -Einreichung. Zusammen decken Fonoa und Edge den gesamten Lebenszyklus der indirekten Steuern auf der Grundlage eines einzigen Datenmodells ab: von der Überprüfung der Steuer-ID und der Echtzeit-Ermittlung bis hin zur elektronischen Rechnungsstellung und den Steuererklärungen.

"Fonoa ist bestens aufgestellt, um das erforderliche Fachwissen, die nötige Konzentration und die notwendigen Investitionen bereitzustellen, um die Edge-Plattform in dem Tempo aufzubauen und zu skalieren, das der heutige Markt verlangt", so Peter Michalowski, Leiter des Global Indirect Tax Network bei PwC. "Als führender Spezialist für Steuertechnologie wird Fonoa Innovationen mithilfe von KI vorantreiben, die technischen Kapazitäten ausbauen und rasch auf regulatorische Änderungen reagieren, während PwC weiterhin fundiertes Fachwissen im Bereich der indirekten Steuern, globale Reichweite und technologiegestützte Managed Services bereitstellen wird, um Kunden zu unterstützen."

"Diese Transaktion ist ein klarer Beweis dafür, dass unsere globale Steuerstrategie in der Praxis funktioniert", sagte Brad Silver, Global Tax Legal Services Leader bei PwC. "Wir arbeiten mit Technologieführern wie Fonoa zusammen, um innovative, marktführende Lösungen anzubieten, die es uns ermöglichen, unsere Kunden bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität und der digitalen Transformation im Steuerbereich besser zu unterstützen."

Mit dem neuen Kapital und der Übernahme von Edge erweitert Fonoa seine Plattform, um den gesamten Lebenszyklus der indirekten Steuern abzudecken, und bietet damit einer wachsenden Zahl von Unternehmen weltweit einen noch stärker integrierten und skalierbaren Ansatz für Steuerangelegenheiten und Compliance.

"Fonoa ist führend bei der Umstellung im Steuerwesen von einer Reihe unzusammenhängender Einzellösungen hin zu einem einheitlichen Betriebssystem", sagte Clarey Zhu, Partnerin bei Headline. "Dieser Sektor hat weltweit seit jeher ein Volumen von mehreren zehn Milliarden Dollar, einschließlich Dienstleistungen, die derzeit durch Automatisierung neu gestaltet werden, und Fonoa ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Vorschriften mit einer Geschwindigkeit und Intelligenz zu verwalten, die bisher nicht möglich war."

ÜBER FONOA

Fonoa ist das Steuerbetriebssystem für autonome Steuerverwaltung. Eine KI, die jede Regel beachtet, jeder Verpflichtung nachkommt und jede Entscheidung begründet aufbauend auf einer modularen Infrastruktur. Die Module von Fonoa decken den gesamten Lebenszyklus der indirekten Steuern ab: Überprüfung der Steuer-ID, Steuerermittlung in Echtzeit, elektronische Rechnungsstellung und Steuererklärungen. Alles auf Basis eines gemeinsamen Datenmodells und einer gemeinsamen Integration, mit einem einzigen Prüfpfad. Jede neu hinzukommende Funktion stärkt die anderen. Agenten überwachen Verpflichtungen, erstellen Steuererklärungen, erkennen Unregelmäßigkeiten und stellen Prüfungsunterlagen innerhalb von Sekunden zusammen. Das System erledigt die Arbeit. Die Entscheidungen treffen die Menschen. Das ist die autonome Steuer. Weitere Informationen finden Sie unter fonoa.com.

Über PricewaterhouseCoopers

Bei PwC unterstützen wir unsere Kunden dabei, Vertrauen aufzubauen und neue Wege zu beschreiten, damit sie Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln können. Wir sind ein technologieorientiertes, auf die Mitwirkung der Menschen ausgerichtetes Netzwerk mit mehr als 364.000 Mitgliedern in 136 Ländern und 137 Gebieten. In den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Bestätigungsleistungen, Steuer- und Rechtsberatung, Transaktionen und Unternehmensberatung unterstützen wir unsere Kunden dabei, Dynamik aufzubauen, zu beschleunigen und aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com

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