Der kalifornische Programmierer und Künstler Kyle McDonald hat eine Website entwickelt, über die Privatjets von Milliardär:innen getrackt werden. Das Ganze soll eine Art Frühwarnsystem für den Fall einer drohenden Apokalypse sein. Im Jahr 2022 hatte eine Auseinandersetzung zwischen dem damals 19-jährigen Betreiber des Twitter-Kanals "Elonjet", Jack Sweeney, und Twitter-Besitzer Elon Musk für Aufsehen gesorgt. Hintergrund war, dass Sweeney die Bewegungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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