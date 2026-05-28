Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, ist eine Partnerschaft mit Arrive, einer weltweit führenden Mobilitätsplattform, eingegangen, um Millionen von Verbrauchern in 15 Märkten nahtlose und flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Durch die Partnerschaft können Autofahrer ihre Parkgebühren über Klarnas "Pay in Full" bezahlen, das direkt in der EasyPark-App von Arrive verfügbar sein wird und eine sofortige Zahlungsabwicklung gewährleistet. Dies bietet Verbrauchern mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre täglichen Ausgaben und baut auf Klarnas wachsender Präsenz im Bereich der täglichen Ausgaben und des Sparens auf, wo Verbraucher Klarna zunehmend für wiederkehrende, reibungslose Käufe sowie für Sparprodukte wie Klarna Balance nutzen.

Arrive, ehemals EasyPark Group, betreibt eines der weltweit größten digitalen Parknetzwerke und ermöglicht hochfrequente Zahlungen an Millionen von Parkplätzen in mehr als 20.000 Städten und 90 Ländern. Durch die Bereitstellung der digitalen Infrastruktur, die Einzelpersonen und Entscheidungsträgern hilft, intelligentere Entscheidungen für den städtischen Verkehr zu treffen, ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um der führende Softwareanbieter für alle Verkehrsmittel, einschließlich Autos, Züge und Busse, zu werden.

"Arrive ist führend im Bereich digitales Parken und ein hervorragendes Beispiel für die Art von alltäglichen, häufig wiederkehrenden Anwendungsfällen, bei denen Klarna einen Mehrwert bietet", sagte Björn Bryngelson, Leiter der Region Nordics bei Klarna. "Indem wir Klarna in die EasyPark-App von Arrive in 15 Märkten integrieren, machen wir Parkgebühren einfacher, flexibler und leichter zu verwalten."

Debbie Guerra, General Manager of Payments bei Arrive, sagte zu den Partnerschaften: "Die Integration von Klarna stellt sicher, dass der Zahlungsprozess für die Nutzer unserer EasyPark-App genauso mühelos bleibt wie der Rest der Reise. Indem Arrive die flexible und vertrauenswürdige Benutzererfahrung von Klarna in allen seinen Märkten anbietet, bekräftigt das Unternehmen sein Bekenntnis zur Benutzerfreundlichkeit und bietet eine nahtlose Zahlungsoption, die perfekt auf die häufigen, alltäglichen Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmt ist."

Die ersten Märkte sollen bereits im zweiten Quartal 2026 an den Start gehen, gefolgt von einer schrittweisen Einführung in Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und der Schweiz. Die Parteien beabsichtigen, die Dienste nach der ersten Einführung auf weitere Länder auszuweiten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Über Arrive

Arrive ist eine führende globale Mobilitätsplattform mit dem Ziel, die Mobilität in Städten zu vereinfachen. Durch seine Markenfamilie, zu der EasyPark, Flowbird, RingGo, ParkMobile und Parkopedia gehören, ist das Unternehmen in mehr als 20.000 Städten in 90 Ländern vertreten und unterstützt Menschen und Entscheidungsträger dabei, intelligentere Entscheidungen zum Thema städtische Mobilität zu treffen. Arrive macht Städte lebenswerter, indem es Kernkompetenzen wie Lösungen für das Management autonomer Fahrzeuge, intelligente Zahlungsmethoden und optimierte Parklösungen bereitstellt sowie datengestützte Maßnahmen zur Verkehrsreduzierung und die Verbesserung öffentlicher Verkehrsnetze vorantreibt. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter arrive.com

Über EasyPark, Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive

EasyPark, Teil der globalen Mobilitätsplattform Arrive, ist der führende Anbieter von intelligenten Park- und Mobilitätslösungen in Europa. Mit einer Präsenz in über 4.000 Städten in mehr als 20 Ländern vereinfacht EasyPark weltweit das Parken, Laden und die Mobilität. In enger Zusammenarbeit mit Städten treibt EasyPark die Digitalisierung voran und nutzt datengestützte Erkenntnisse und intelligente Lösungen, um Städte lebenswerter zu machen. Aktuelle Informationen zu Arrive finden Sie unter arrive.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen finanziellen Leistung, Geschäftsstrategie, Wachstumszielen, Marktchancen und operativen Plänen, einschließlich der Einführung von Peer-to-Peer-Zahlungen, des Zeitpunkts ihrer Verfügbarkeit für unsere Kunden sowie ihrer erwarteten Funktionen und Vorteile. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit:

Unsere Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktvolatilität; und

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produkte zu expandieren.

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Kategorie: Partnerschaftsnachrichten

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