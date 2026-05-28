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Goldman Sachs hat seine gesamte Position in Solana-ETFs aufgelöst, und in derselben Woche führt Solana den tokenisierten Aktienhandel zum fünfzigsten Mal in Folge an. Dieser Widerspruch zwischen dem Rückzug einer Großbank und der tatsächlichen Nutzung des Netzwerks definiert die Solana Prognose stärker als jedes technische Signal. SOL handelt bei 85 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar und bewegt sich seit Wochen in einer engen Spanne. Der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh hält SOL in seinem Portfolio, doch der Kurs bleibt unter der 100-Dollar-Marke gefangen. Changelly prognostiziert für Dezember 2026 ein Maximum von 117 Dollar, und InvestingHaven sieht den Jahreshöchstwert bei 150 Dollar. Von 85 Dollar wäre selbst das optimistische Ziel ein Plus von 78 Prozent über sieben Monate.

Solana Prognose zwischen Goldman Sachs' Ausstieg und 50 Wochen Marktführerschaft

SOL handelt bei 85 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar laut Bybit. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 83,80 und 86,28 Dollar bei einem Handelsvolumen von 2,13 Milliarden Dollar. Die technische Unterstützung hält bei 84 Dollar, und der nächste Widerstand liegt bei 96 Dollar, wo Analysten eine Begrenzung des kurzfristigen Aufwärtspotenzials sehen. Der RSI liegt bei rund 60 und zeigt, dass die Aufwärtsdynamik noch nicht erschöpft ist.

Goldman Sachs liquidierte seine gesamten Positionen in XRP- und Solana-ETFs laut CoinMarketCap und verdoppelte stattdessen sein Engagement in Bitcoin-Call-Optionen. Bank of America schnitt ebenfalls seine Altcoin-ETF-Exposition zurück und erhöhte den Bitcoin-Anteil in seinem 53-Millionen-Dollar-Krypto-ETF-Portfolio. Dieser Rückzug großer Banken aus SOL-ETFs steht in einem direkten Kontrast zur Netzwerkaktivität. Gleichzeitig führt Solana den tokenisierten Aktienhandel zum fünfzigsten Mal in Folge vor allen Layer-1- und Layer-2-Chains an, ein Rekord, den kein anderes Netzwerk bisher erreicht hat.

Wall Street und Zahlungsriesen bewegen Milliarden auf das Solana-Netzwerk für tokenisierte Fonds und globale Zahlungen, selbst während der breitere Kryptomarkt abkühlt. Kevin Warsh wurde am 22. Mai als erster Fed-Vorsitzender mit Krypto-Beständen vereidigt, darunter SOL und ein Bitcoin-ETF-Anteil in einem Portfolio zwischen 131 und 209 Millionen Dollar. Der Messari-Bericht für Q1 2026 bestätigt, dass Solanas KI-Agenten-Ökonomie von Experimenten zu messbaren Ergebnissen übergegangen ist.

InvestingHaven sieht den Jahreshöchstwert bei 150 Dollar für 2026, und Experten wie Pantera Capital sprechen von 1.000 Dollar als langfristiges Ziel bei ETF-Zulassung. Die Solana Prognose bleibt langfristig positiv, aber von 85 Dollar bietet selbst der beste Fall dieses Zyklus 78 Prozent Aufwärtspotenzial, eine Rendite, die Geduld belohnt, ohne ein Portfolio grundlegend zu verändern.

Pepeto: Der Presale, den der Markt in dieser Phase am genauesten beobachtet

Ein kryptofreundlicher Fed-Vorsitzender signalisiert, dass das institutionelle Vertrauen in digitale Vermögenswerte ein nie dagewesenes Niveau erreicht. Was dieses Vertrauen nicht schafft, sind Vervielfachungen bei einem Token bei 85 Dollar, denn keine ETF-Nachfrage verwandelt eine 49-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung in die Art von Rendite, die ein Portfolio verändert. Das ist nicht SOLs Schwäche, sondern die Öffnung, die Pepeto füllen soll.

Während großes Kapital SOL über regulierte Produkte jagt, verarbeitet PepetoSwap Trades ohne Gebühren auf der Ebene, die diese Produkte nie erreichen. Die Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Chains ohne Kosten. Dasselbe wachsende Vertrauen, das einen Krypto-Halter in den Vorsitz der Fed brachte, ist die Kulisse, vor der Presale-Tokens mit funktionierenden Produkten die Renditen liefern können, die regulierte Fonds nicht bieten.

Das Projekt läuft bereits im Echtbetrieb. Der Gründer verwandelte den originalen Pepe Coin mit dem identischen Vorrat von 420 Billionen Token in ein milliardenschweres Projekt, obwohl kein einziges Produkt dahinter stand. Jetzt steht eine vollständige Handelsplattform hinter dem Token, und ein ehemaliger Binance-Experte steuert die Exchange-Einführung.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt einen Token mit starker Position als Geschwindigkeitsschicht, der institutionelles Kapital vertraut, und ein Fed-Vorsitzender mit SOL im Portfolio unterstreicht diesen Fall. Doch von 85 Dollar bleibt selbst das beste Kursziel dieses Zyklus ein Bruchteil dessen, was Presale-Einstiege liefern können, wenn ein Listing den Handel eröffnet. Der Teil, der ein Portfolio umformen kann, liegt dort, wo Pepeto steht, mit 10 Millionen Dollar im Presale und einem Binance-Listing, das frühe Wallets von allen trennt, die gezögert haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, der noch offen steht, und das Listing macht ihn endgültig, entweder als die Position, die sich ausgezahlt hat, oder als die, die davonging.

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