NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg erneut für Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Die Indizes profitierten dabei auch von positiven Unternehmensnachrichten rund um Künstliche Intelligenz.

Unterhändler aus den Vereinigten Staaten und dem Iran haben laut US-Kreisen eine vorläufige Einigung zu einem Rahmenabkommen erzielt. Präsident Donald Trump muss aber noch seine Zustimmung geben, wie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Beamte berichtete. Kreise bestätigten auf Nachfrage den Inhalt des Medienberichts. Iranischen Angaben zufolge ist eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen zum Iran-Krieg zwischen Teheran und Washington hingegen bislang weder fertiggestellt noch bestätigt.

Der S&P 500 stieg um 0,58 Prozent auf 7.563,63 Punkte. Für den viel beachteten Nasdaq 100 ging es um 0,84 Prozent auf 30.223,89 Punkte nach oben, der umfassendere Nasdaq Composite legte um 0,91 Prozent zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen schloss nur 0,05 Prozent höher bei 50.668,97 Punkten./la/he

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