Die in Zusammenarbeit mit Accenture entwickelte, KI-gestützte Plattform unterstützt Reisemarken dabei, frühzeitig fundiertere Werbeentscheidungen zu treffen und durch mehr Kontrolle, Transparenz, Effizienz und Leistung eine profitable Nachfrage zu generieren.

Amadeus hat heute auf seinem Advertising Summit in Nizza, Frankreich, die Amadeus Travel Advertising Platform vorgestellt. Auf der Grundlage des agentischen Frameworks von Accenture für die Kampagnenumsetzung bietet die Plattform einen neuen Ansatz, der Reiseunternehmen dabei unterstützen soll, schnellere und intelligentere Werbeentscheidungen zu treffen und zwar auf der Grundlage dessen, wo sich Nachfrage gerade entwickelt, und nicht nur dort, wo bereits Umsätze erzielt wurden.

Die Werbung im Reisebereich ist zunehmend komplexer geworden, verteilt sich auf verschiedene Kanäle und orientiert sich oft an historischen Leistungsdaten, die zu spät eintreffen, um aufkommende Nachfrage zu erfassen. Da Reisende ihre Reisen lange vor der Buchung über KI-Chatbots, Suchmaschinen, soziale Medien, Metasuchmaschinen, Content-Plattformen und Online-Reisebüros planen, sehen sich Reisemarken mit steigenden Akquisitionskosten und zunehmendem Druck konfrontiert, den Erfolg ihrer Investitionen zu quantifizieren.

Die Amadeus Travel Advertising Platform verbindet zukunftsorientierte Erkenntnisse zur Reisenachfrage mit Werbeplanung, -aktivierung und KI-gestützter Entscheidungsfindung. Dadurch können Reisemarken in einem fragmentierten Werbeökosystem durch frühzeitige Investitionen, eine effizientere Budgetverteilung und die Ausrichtung auf klarere Performance-Ergebnisse eine profitable Nachfrage und fundierte Entscheidungen erzielen.

Für Reisende und Reisebüros sorgt dieser Ansatz für relevantere und zeitnahe Erlebnisse, indem er genau im Moment der Entscheidungsfindung die passenden Angebote, Inhalte und Optionen zusammenführt.

Von der reaktiven Optimierung zur bedarfsorientierten Koordinierung

Die meisten Werbelösungen optimieren die Leistung innerhalb einzelner Plattformen oder geschlossener Ökosysteme. Die Amadeus Travel Advertising Platform wurde entwickelt, um Werbeaktivitäten kanalübergreifend zu koordinieren. Sie fungiert dabei als neutrale Ausführungsschicht, die vertrauenswürdige Reisedaten mit kanalübergreifenden Werbeentscheidungen verknüpft.

Durch frühzeitigere und gezieltere Maßnahmen können Reisemarken Reisende mit relevanteren Botschaften in Momenten erreichen, die deren Absichten besser widerspiegeln.

Das Herzstück der Plattform bildet eine intelligente Ebene, die die Kampagnenleistung ganzheitlich bewertet und mithilfe von KI die kanalübergreifende Entscheidungsfindung in großem Maßstab unterstützt. Im Einklang mit dem umfassenden KI-Ansatz von Amadeus zielt die Automatisierung darauf ab, die menschliche Strategie zu ergänzen und sicherzustellen, dass Entscheidungen transparent, kontrollierbar und ergebnisorientiert bleiben.

"Die Werbung im Reisebereich ist komplexer geworden, doch ein Großteil der Entscheidungen wird nach wie vor reaktiv getroffen", sagt Dan Ciocoiu, Leiter des Bereichs Advertising Solutions bei Amadeus. "Diese Plattform soll Reisemarken dabei unterstützen, mithilfe von KI früher zu handeln, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Erkenntnisse über die Nachfrage mit koordinierten Maßnahmen über alle Kanäle hinweg zu verknüpfen und dabei das Vertrauen, die Neutralität und die Kontrolle zu wahren, die die Branche von Amadeus erwartet."

Was ist schon heute in Betrieb?

Die erste in Betrieb genommene Funktion der Plattform ist der "Omnichannel Budget Allocator", der von den Teams von Amadeus Advertising bereits im Rahmen der Managed Services genutzt wird.

Der Omnichannel Budget Allocator nutzt künstliche Intelligenz, um die Kampagnenleistung kontinuierlich zu bewerten und Werbebudgets automatisch auf verschiedene Kanäle und Kampagnen umzuverteilen basierend auf festgelegten Zielen wie Buchungen oder dem Renditeertrag aus Werbeausgaben. Anstatt die nativen Optimierungstools von Plattformen wie Google und Meta zu ersetzen, ergänzt es diese, indem es die Ausgaben über den gesamten Werbemix hinweg koordiniert und gleichzeitig Leitlinien anwendet, um eine verantwortungsvolle und stabile Entscheidungsfindung zu gewährleisten.

Konzipiert für die Weiterentwicklung im Reiseökosystem

Die Amadeus Travel Advertising Platform ist eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. In künftigen Phasen werden die Funktionen erweitert, darunter eine stärkere Einbindung zukunftsorientierter Signale zur Reisennachfrage in die Entscheidungsfindung, verbesserte Erfassungs- und Berichtsfunktionen sowie zusätzliche Tools für das Kampagnenmanagement. Dabei wird die Plattform durch den Einsatz von KI weiterhin in die Lage versetzt, im gesamten Reiseökosystem in großem Maßstab zu agieren.

Im Rahmen dieser Entwicklung arbeitet Amadeus mit Accenture zusammen, um Elemente der Kampagnenmanagement-Ebene gemeinsam zu entwickeln. Dies beschleunigt die Markteinführung und ermöglicht es Amadeus gleichzeitig, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren: zuverlässige Reisedaten, Koordinierung und Optimierung im großen Maßstab. Accenture bringt ergänzendes Fachwissen in den Bereichen Industrie, Medien, Technologie und Daten ein, um die Plattform zu verbessern. Dazu trägt die Accenture Media Console (AMC) bei, die mit einer benutzerfreundlichen, agentenbasierten Oberfläche die Leistung über digitale Werbeplattformen hinweg optimiert und es dem Nutzer ermöglicht, sich auf die Strategie zu konzentrieren, statt nur auf die Verwaltung.

"Dies ist das nächste spannende Kapitel unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Amadeus als Partner für die Neugestaltung der Reisebranche", kommentiert Tyson Wipperling, Managing Director, Travel bei Accenture. "Indem wir die Kompetenzen von Accenture in den Bereichen Industrie, Marketing, Medien und KI in großem Maßstab über unsere Accenture Media Console mit der Breite und Tiefe der Daten von Amadeus zu Reiseabsichten und Attribution zusammenführen, ermöglichen wir einen neuen Ansatz für die Reisewerbung: einen Ansatz, bei dem der Mensch fest im Mittelpunkt steht, während die KI die aufwendige Analysearbeit übernimmt."

Heute bildet die Plattform die Grundlage für die Managed Services von Amadeus Advertising für Hotelkunden Zielorte und Fluggesellschaften werden in Kürze ebenfalls Zugang zu diesen Funktionen erhalten.

Durch die Verlagerung des Schwerpunkts von reaktiver Optimierung hin zu nachfrageorientierter Koordinierung hilft die Amadeus Travel Advertising Platform Reiseunternehmen dabei, klarer, schneller und effizienter zu arbeiten, wobei sie sich weiterhin an messbaren Leistungsergebnissen orientieren können.

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