Ab den frühen 2030er-Jahren will die Nasa eine riesige Basis auf dem Mond bauen, die als dauerhafter Stützpunkt dienen soll. Für die potenziellen Bewohner:innen könnten derweil nicht nur Staub und kosmische Strahlung zur Gefahr werden. In den kommenden Jahren will die Nasa eine Mondbasis errichten, die sich über Hunderte Quadratkilometer erstrecken soll. Ab 2032 sollen Anlagen auf der Mondoberfläche entstehen, die eine "semipermanente Präsenz" der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n