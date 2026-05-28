Die neue AbNano-Bibliothek ermöglicht die Identifizierung von VHH-Antikörpern gegen komplexe, mit NK-Zellen assoziierte Zielmoleküle für gentechnisch veränderte Zellplattformen und die translationale Forschung

BOSTON, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Life Sciences gibt heute die Einführung der AbNanoVHH Anti-NK-Zell-Bibliothek bekannt, einem erstklassigen Repertoire an aus peripheren natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) gewonnenen Einzeldomänen-Antikörpern (VHH) für translationale und therapeutische Anwendungen, die auf komplexe NK-assoziierte Rezeptorsysteme abzielen. Die Identifizierung und Entwicklung von Antikörpern in NK-Zell-Systemen stellt aufgrund der Komplexität der Rezeptoren, der heterogenen Expressionsmuster und der dynamischen Funktionszustände eine technische Herausforderung dar.

Natürliche Killerzellen rücken in der Krebsimmuntherapie und der Erforschung immunvermittelter Erkrankungen zunehmend in den Fokus, da sie eine zentrale Rolle bei der Immunüberwachung spielen und ein großes Potenzial für die Zellmanipulation der nächsten Generation sowie für biologische Strategien bieten. Kompakte VHH-Domänen können Vorteile bei konformationellen oder schwer zugänglichen NK-assoziierten Zielmolekülen bieten, die für herkömmliche Antikörperformate problematisch sind.

Die AbNano VHH Anti-NK-Zell-Bibliothek begegnet diesen Herausforderungen durch ein auf die Biologie der NK-Zellen abgestimmtes Repertoire an natürlich gewonnenen Einzeldomänen-Antikörpern. Die Bibliothek, die aus biologisch relevantem Ausgangsmaterial peripherer NK-Zellen erstellt und hinsichtlich ihrer breiten Sequenz- und Strukturvielfalt charakterisiert wurde, bietet akademischen und biopharmazeutischen Teams eine differenzierte Ausgangsbasis für die Identifizierung von Bindungsstellen, die Bewertung von Zielmolekülen, die Assay-Entwicklung sowie nachgelagerte technische Arbeitsabläufe.

Interne Validierungsstudien identifizierten Bindungsstellen an mehreren NK-assoziierten Zielmolekülen, darunter CD56, CD8a und NKp46, was den Einsatz bei Zielmolekülen mit unterschiedlichen biologischen Funktionen und Expressionsmustern untermauert.

"NK-assoziierte Rezeptorsysteme lassen sich mit herkömmlichen Forschungsansätzen von Natur aus nur schwer untersuchen", sagte Chris Woodward, Senior Director für Antikörperlösungen bei Fortis Life Sciences. "Spezialisierte Repertoires, die auf biologisch relevantem Ausgangsmaterial basieren, können Forschern und Entwicklern von Therapeutika dabei helfen, Bindemoleküle gegen Immunziele effizient zu identifizieren, was möglicherweise die Entwicklung von gezielten Immunzelltherapien und Biologika für Krebserkrankungen und komplexe Immunerkrankungen beschleunigen könnte."

Die Markteinführung ist die dritte Ergänzung des wachsenden AbNano-Portfolios. Ähnlich wie andere AbNano-Bibliotheken ist sie als eigenständiges Forschungsprodukt oder im Rahmen maßgeschneiderter VHH-Entdeckungsdienstleistungen erhältlich, die Entwicklung von Screening-Strategien, die Auswahl mittels Phagen-Display, Sequenzierungsanalysen, die Triage von Treffern, die Umwandlung in rekombinante Formate sowie die Unterstützung bei der frühen Leitsubstanzentwicklung umfassen.

Weitere Informationen finden Sie unter fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-library

Über Fortis Life Sciences

Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen Fortis Life Sciences vereint spezialisierte Life-Science-Unternehmen wie Abcore, Arista Biologicals, Bethyl Laboratories, Empirical Bioscience, IPOC, nanoComposix und Vector Biolabs, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Weg von der Forschung bis zur Markteinführung schneller, kontinuierlicher und kontrollierter zu beschreiten. Durch die Bereitstellung hochwertiger Produkte, maßgeschneiderter Dienstleistungen und fundierten technischen Fachwissens unterstützt Fortis seine Partner bei der Entwicklung, Validierung und Herstellung proprietärer Lösungen für komplexe wissenschaftliche und betriebliche Anforderungen. Fortis bedient Unternehmen weltweit durch eine stetig wachsende globale Präsenz, zu der auch mehrere cGMP-konforme Produktionsstätten gehören, die nach ISO 13485 zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter fortislife.com.

Pressekontakt:

Nick Bartosik

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Fortis Life Sciences

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