Führender Experte für Brandschutz, Brandmelde- und Brandbekämpfungssysteme stellt eine neuartige Kombination erstklassiger Innovationen für Batterie-Energiespeichersysteme vor

KiddeFenwal, der weltweit führende Anbieter von Brandschutz- und Sicherheitssteuerungen, präsentiert seine wegweisenden, mehrschichtigen Lösungen für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) auf der Interschutz und der NFPA Conference and Expo, zwei der bedeutendsten Veranstaltungen der Branche. Dies spiegelt das dringende Bedürfnis der Gesellschaft wider, die von Batteriespeichersystemen (BESS) ausgehenden Brandgefahren zu mindern, während diese im globalen Energiesektor rasch Einzug halten.

Zwar sind BESS zu unverzichtbaren Säulen der Energieinfrastruktur des 21. Jahrhunderts geworden, doch birgt ihre Abhängigkeit von Lithium-Ionen-Batterien ein erhöhtes Risiko für katastrophale thermische Ausbrüche. Die Innovationen von KiddeFenwal erkennen und unterdrücken sofort Brände, die zu einem thermischen Durchgehen führen könnten, gewährleisten so den sicheren Betrieb von Batteriespeichersystemen und bringen die Welt einer zuverlässigen Zukunft mit sauberer Energie näher.

Auf der Interschutz sowie der NFPA Conference and Expo wird KiddeFenwal mehrere erstklassige Lösungen vorstellen und den verbesserten, mehrschichtigen Schutz präsentieren, den diese in Kombination für BESS-Anwendungen bieten eine Branchenneuheit. Zu diesen Systemen gehören:

REL-iON eine umfassende Sensorplattform, die brennbare Gase, Wasserstoff, Überhitzung, Kältemittel- und Wasserlecks, Veränderungen der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie andere frühe Anzeichen von Korrosion und Brand überwacht und meldet

Luftprobenanalyse zur frühestmöglichen Erkennung von Rauch im Entstehungsstadium

AEGIS- PHX und ARIES-SLX Brandmelde- und Löschsteuerungen, die sofortige Löschmaßnahmen auslösen

Fluoro-K ein umweltfreundliches Löschmittel, das die Temperatur rasch senkt, Flammen an der Quelle neutralisiert und die Ausbreitung von Brandherd zu Brandherd verhindert, ohne schädliche Rückstände zu hinterlassen

NATURA IG-100 ein Inertgassystem, das umweltfreundlichen Stickstoff nutzt, um eine sauerstoffarme Umgebung aufrechtzuerhalten, in der keine Verbrennung stattfinden kann, wodurch eine erneute Entzündung verhindert wird

Mehrjährige Forschungsarbeiten an der University of Maryland sowie im Dezember 2025 durchgeführte kontrollierte Brandversuche zeigen, dass diese Systeme in Kombination am wirksamsten sind, um die ersten Flammen eines Brandes schnell zu erkennen und zu löschen, kostspielige Ausrüstung zu schützen und ein Umfeld zu schaffen, das die Sicherheit der Ersthelfer erhöht.

"Das volle Potenzial von BESS als zuverlässige und nachhaltige Energielösungen kann erst dann wirklich ausgeschöpft werden, wenn sie durch hochmoderne Brandschutzsysteme geschützt sind", sagte Rekha Agrawal, CEO von KiddeFenwal. "Aufgrund unserer über 100-jährigen Branchenführerschaft und einer Unternehmenskultur, die auf umfassende Innovation setzt, entwickelt KiddeFenwal wegweisende Brandschutz-, Brandmelde- und Löschsysteme, die für die zukunftsorientiertesten Energiespeicherunternehmen weltweit von heute unerlässlich sind."

Fachleute aus der Brandschutzbranche und andere Messebesucher sind herzlich eingeladen, KiddeFenwal am Stand B07 in Halle 12 auf der Interschutz zu besuchen, die vom 1. bis 6. Juni in Hannover stattfindet, sowie am Stand Nr. 619 auf der NFPA Conference and Expo, die vom 22. bis 24. Juni in Las Vegas stattfindet.

Über KiddeFenwal

KiddeFenwal ist ein Weltmarktführer im Bereich industrielle und gewerbliche Brandbekämpfungssysteme und Sicherheitskontrollen. KiddeFenwal vereint über hundert Jahre Erfahrung mit der Agilität eines unabhängigen Unternehmens und kann daher Technologien der nächsten Generation entwickeln und liefern, die Leben, Existenzgrundlagen, kritische Infrastrukturen und sogar unschätzbare Museumsartefakte schützen. Seine renommierten Marken, darunter Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection und Fenwal Controls, kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, von Energie und Fertigung bis hin zu Schifffahrt, Infrastruktur und OEM-Anwendungen. Der Hauptsitz von KiddeFenwal befindet sich in Ashland, Massachusetts, und das Unternehmen ist weltweit in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum präsent. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kiddefenwal.com.

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