RLS-1496 ist ein in der Erprobung befindlicher, erstklassiger, krankheitsmodifizierender, selektiver Glutathionperoxidase-4 (GPX4)-Modulator, der auf pathologisch seneszente und andere gestresste, alternde Zellen abzielt, die chronische, altersabhängige Erkrankungen wie AK verursachen, und eine neue Wirkstoffklasse repräsentiert Adaptive SenoTherapeutics

Anlässlich des Hautkrebs-Aufklärungsmonats Mai macht Rubedo auf die Mythen und Fakten rund um AKs aufmerksam sowie auf den dringenden Bedarf an einer neuen Generation von Therapien, die wirksam sind, ohne die Nebenwirkungen der heutigen Behandlungsoptionen mit sich zu bringen

Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo), ein KI-gestütztes Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf selektive Medikamente zur Zellverjüngung mit Fokus auf alternde Zellen konzentriert, gab heute vorläufige Ergebnisse einer Phase-1b/2a-Studie mit RLS-1496 bei Patienten mit aktinischer Keratose (AK) bekannt, einer häufigen altersbedingten Erkrankung, die zu präkanzerösen Hautläsionen führt und am häufigsten nach dem 65. Lebensjahr auftritt.1 Die in den Vereinigten Staaten durchgeführte offene, multizentrische Studie untersuchte die Sicherheit, Verträglichkeit und klinische Wirksamkeit der RLS-1496-1%-Creme bei erwachsenen Patienten mit AK an den Unterarmen. RLS-1496 ist der erste selektive Glutathionperoxidase-4 (GPX4)-Modulator, der in Studien am Menschen untersucht wurde, und der erste Wirkstoff, der die Zellverjüngung als neuen therapeutischen Ansatz in einer neuartigen Kategorie namens "Adaptive SenoTherapeutics" ins Visier nimmt. Vorläufige Daten aus der Studie wurden am 19. Mai 2026 auf der RBC Capital Markets Global Healthcare Conference in New York City vorgestellt.

Vorläufige Ergebnisse der RLS-1496-Studie zur aktinischen Keratose

Die Phase-1b/2a-Studie zu RLS-1496 zeigte bei den ersten 18 von 24 bewerteten Patienten nach 4 Wochen eine Verringerung der AK-Anzahl um 46 im Vergleich zu 11 in der unbehandelten Kontrollgruppe

RLS-1496 zeigte ein günstiges Sicherheitsprofil, ohne schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (UE) und ohne Abbrüche aufgrund von UE während der vierwöchigen Studie

RLS-1496 wurde gut vertragen und verursachte nur minimale lokale Reizungen ein Bereich, in dem bei der Standardtherapie ein hoher ungedeckter Bedarf besteht

Eine Phase-2b-Dosisfindungsstudie zu RLS-1496 bei aktinischer Keratose wird im vierten Quartal beginnen

"Eine 46-prozentige Reduktion der AK-Läsionen nach vier Wochen, die mit minimalen Reizungen erreicht wurde, ist vielversprechend, da so viele Patienten aufgrund von Rötungen, Hautschuppung, Schmerzen und wochenlanger Genesungszeit zögern, aktuelle Behandlungen anzuwenden", sagte Rubedo-CEO Frederick Beddingfield III, MD, PhD, FAAD, der auch als praktizierender Dermatologe tätig ist. "AKs sind präkanzeröse Läsionen, die zu Plattenepithelkarzinomen führen, und Patienten verdienen eine Therapie, die sowohl wirksam als auch gut verträglich ist. Wir freuen uns darauf, RLS-1496 für AKs voranzutreiben und seine Entwicklung bei Psoriasis, atopischer Dermatitis, Lichtalterung und anderen degenerativen Erkrankungen und Zuständen im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess fortzusetzen."

Diese AK-Daten folgen auf die vorläufigen Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen klinischen Phase-1b-Studie von Rubedo, die in der Europäischen Union durchgeführt wurde und in der die Sicherheit, Verträglichkeit, klinischen Wirkungen, die Bioverfügbarkeit im Plasma sowie die Pharmakodynamik von topischem RLS-1496 untersucht wurden. Diese an einem einzigen Zentrum durchgeführte, randomisierte, doppelblinde, vehikelkontrollierte Studie mit steigender Dosierung bei Patienten mit Plaque-Psoriasis, atopischer Dermatitis und Hautalterung (lichtgeschädigte Haut) erreichte ihren primären Sicherheitsendpunkt, wobei RLS-1496 zudem erste Anzeichen von Wirksamkeit zeigte, darunter eine bemerkenswerte Verringerung der Epidermisdicke um 20 bei Psoriasis-Patienten unter Therapie im Vergleich zu einer Zunahme um 30 bei Patienten, die das Vehikel erhielten.2

"Die vorläufigen Ergebnisse dieser AK-Studie zeigen in Verbindung mit denen unserer Phase-1-Studie bei Patienten mit Plaque-Psoriasis, atopischer Dermatitis und Hautalterung weiterhin vielversprechende Aussichten für RLS-1496 als ersten GPX4-Modulator und eine neue Klasse von Adaptive SenoTherapeutics", sagte Marco Quarta, PhD, Chief Scientific Officer und Gründer von Rubedo. "Durch die Beseitigung geschädigter seneszenter Zellen und die Wiederherstellung der Gesundheit gestresster, aber lebensfähiger Zellen wollen wir das biologische Altern an seiner zellulären Wurzel angehen, mit Auswirkungen, die weit über die Dermatologie hinausgehen und Fibrose, Stoffwechselerkrankungen, Sarkopenie und Neurodegeneration umfassen. Was RLS-1496 besonders spannend macht, ist, dass es offenbar auf mehrere grundlegende Kennzeichen des Alterns wirkt von der zellulären Seneszenz über die Autophagie bis hin zum Ungleichgewicht des oxidativen Stresses. Dies ist die Art von mehrachsiger Biologie, von der wir glauben, dass sie die nächste Generation echter Langlebigkeitsmedikamente definieren wird."

Die Daten aus Rubedos RLS-1496-AK-Studie sowie Daten aus der Phase-1b-Studie, einschließlich eines umfassenden Datensatzes von 70 Probanden zur Bewertung von RLS-1496 bei alternder Haut, werden derzeit zusammengestellt, um sie bei führenden medizinischen Fachzeitschriften und auf medizinischen Konferenzen einzureichen.

Aktinische Keratose: Eine häufige Erkrankung mit ungedecktem Bedarf

Schätzungen zufolge leiden 58 Millionen Amerikaner an einer oder mehreren AKs.3 Der jährliche Marktumfang für AKs in den USA betrug im Jahr 2025 3,55 Milliarden US-Dollar und wird bis 2035 auf 4,8 Milliarden US-Dollar anwachsen. 4 Anlässlich des Hautkrebs-Aufklärungsmonats macht Rubedo auf verbreitete Mythen über AKs aufmerksam und hebt hervor, warum für die Millionen von Menschen, die von AKs betroffen sind, nach wie vor dringend neue Behandlungsmethoden benötigt werden.

Mythos 1: AKs sind harmlose Sonnenflecken und verschwinden in der Regel von selbst.

Die Fakten:

AKs entstehen durch langfristige Sonneneinstrahlung und zeigen sich oft als kleine, raue Hautstellen, deren Farbe variieren kann. Sie treten typischerweise an sonnenexponierten Körperstellen auf, darunter Gesicht, Kopfhaut, Hals, Arme und Hände. 3

Unbehandelt können AKs zu einem Plattenepithelkarzinom (SCC) fortschreiten, der zweithäufigsten Form von Hautkrebs. 5 Jährlich werden schätzungsweise 1,8 Millionen Fälle von SCC diagnostiziert,6 und es wird geschätzt, dass 82 der SCCs als AKs beginnen.5

Mythos 2: AKs sind selten.

Die Fakten:

AKs gehören zu den häufigsten Diagnosen von Dermatologen, mit einer weltweiten Prävalenz von etwa 14 %. 7 Die Prävalenz von AKs steigt mit zunehmendem Alter; sie treten häufig nach dem 50. Lebensjahr auf, am häufigsten jedoch nach dem 65. Lebensjahr. 1

Die Prävalenz von AKs steigt mit zunehmendem Alter; sie treten häufig nach dem 50. Lebensjahr auf, am häufigsten jedoch nach dem 65. Lebensjahr. Während eine einzelne Läsion ein relativ geringes Risiko für eine Progression birgt, deutet das Vorliegen einer AK auf eine höhere Wahrscheinlichkeit hin, im Laufe der Zeit weitere Läsionen zu entwickeln, was das kumulative Hautkrebsrisiko erhöht.3

Mythos 3: Die derzeitigen AK-Behandlungen sind gut genug.

Die Fakten:

Verfügbare Behandlungen darunter topische Cremes, Kryochirurgie und photodynamische Therapie können wirksam sein, sind jedoch oft mit Schmerzen, Rötungen, Schwellungen, Krustenbildung oder Hautabschälungen verbunden, deren Heilung Wochen dauern kann. 8

Diese Nebenwirkungen führen dazu, dass manche Patienten die Behandlung verzögern oder abbrechen, wodurch Läsionen unbehandelt bleiben und das Risiko steigt, dass AKs zu Hautkrebs fortschreiten.8 Es werden neue wirksame Behandlungsansätze mit verbesserter Verträglichkeit benötigt, um Patienten vor vermeidbarem Krebs zu schützen.

Über RLS-1496 and GPX4 Modulation

Rubedos Leitkandidat RLS-1496, der für die topische und orale Verabreichung entwickelt wird, ist ein First-in-Class, krankheitsmodifizierender GPX4-Modulator, der selektiv auf pathologische seneszente und andere gestresste, alternde Zellen abzielt, die chronische, altersabhängige Erkrankungen vorantreiben. Dazu gehören Immunologie und Entzündungen (I&I), Dermatologie und Hautalterung, das metabolische Syndrom (Adipositas, Diabetes, Leberfibrose), Sarkopenie und neurodegenerative Erkrankungen.

In bestimmten pathologischen Zellen ist die Alterung mit einem Ungleichgewicht von GPX4 verbunden. Die Modulation von GPX4 sensibilisiert die Zellen für Ferroptose, eine Form des programmierten Zelltods, die als Achillesferse seneszenter Zellen gilt. Durch die Modulation von GPX4 in ferroptoseempfindlichen seneszenten "gealterten" Zellen könnte RLS-1496 in der Lage sein, diese Zellen zu beseitigen, um Krankheiten zu bekämpfen, und zudem gesunde Zellen dabei zu unterstützen, ordnungsgemäß zu funktionieren und die Gewebehomöostase wiederherzustellen. Über seine gezielte senolytische Funktion hinaus, selektive Ferroptose in pathologisch seneszenten Zellen auszulösen, könnte RLS-1496 auch als restaurativer Modulator wirken, der durch eine kontrollierte hormetische Reaktion in gestressten Nachbarzellen einen lebenswichtigen "Redox-Reset" induziert, wodurch die Ursache chronischer Entzündungen wirksam beseitigt und gleichzeitig die gesunde Gewebehomöostase aktiv wiederhergestellt wird. Dieser Mechanismus mit doppelter Wirkung stellt eine neue Wirkstoffklasse dar Adaptive SenoTherapeutics.

RLS-1496 nutzt die proprietäre, KI-gestützte Wirkstoffforschungsplattform ALEMBIC von Rubedo, die Ziele innerhalb pathologisch seneszenter Zellen identifiziert und selektive Medikamente zur Zellverjüngung für diese Ziele entwickelt.

Über Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences ist ein in der klinischen Phase tätiges Biotech-Unternehmen, das ein breites Portfolio innovativer, selektiver Medikamente zur Zellverjüngung entwickelt, die auf alternde, chronische altersbedingte Erkrankungen verursachende Zellen abzielen. Unsere proprietäre, KI-gestützte Drug-Discovery-Plattform ALEMBIC entwickelt neuartige First-in-Class-Wirkstoffe, die selektiv auf pathologische und seneszente Zellen abzielen, die eine Schlüsselrolle bei der Progression von pulmonalen, dermatologischen, onkologischen, neurodegenerativen, fibrotischen und anderen chronischen Erkrankungen spielen. Unser Hauptwirkstoffkandidat RLS-1496, ein potenzieller, krankheitsmodifizierender First-in-Class-GPX4-Modulator befindet sich derzeit in klinischen Phase-I-Studien. Das Führungsteam von Rubedo besteht aus Branchenführern und Pionieren aus den Bereichen Chemie, KI-Technologie, Langlebigkeitsforschung und Biowissenschaften, die Expertise in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung sowohl aus großen Pharmaunternehmen als auch aus führenden Biotechnologieunternehmen mitbringen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Mountain View, Kalifornien, USA, und es unterhält Büros in Mailand, Italien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rubedolife.com.

1 Flohil SC, van der Leest RJT, Dowlatshahi EA, et al. Prevalence of Actinic Keratosis and Its Risk Factors in the General Population: The Rotterdam Study. Journal of Investigative Dermatology, Band 133, Ausgabe 8, 2013, Seiten 1971-1978, https://doi.org/10.1038/jid.2013.134

2 Vitari A, Laslavic A, Spellman M, et al. Abstract 0510: Clinical study of RLS-1496 topical cream: Targeting cellular senescence in patients with mild-to-moderate plaque psoriasis. Vorgestellt auf der Jahrestagung 2026 der Society for Investigative Dermatology (SID). https://www.sidnet.org/wp-content/uploads/2026/05/SID_Chcago26_Abstract_FInal_4.pdfpage=132

3 The Skin Cancer Foundation. Actinic Keratosis Overview. Abgerufen im Mai 2026. https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/actinic-keratosis/

4 Nova1Advisor. U.S. Actinic Keratosis Treatment Market Size, Share Trends Analysis Report By Therapy (Topical/Drugs, Surgery, Photodynamic Therapy), By Drug Class, By Product, By End-use, And Segment) Industry Analysis, Share, Growth, Regional Outlook and Forecasts, 2026-2035. Abgerufen im Mai 2026. https://www.novaoneadvisor.com/report/us-actinic-keratosis-treatment-market

5 Li Z, Lu F, Zhou F, et al. (2025). From actinic keratosis to cutaneous squamous cell carcinoma: the key pathogenesis and treatments. Frontiers in immunology, 16, 1518633. https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1518633

6 The Skin Cancer Foundation. Squamous Cell Carcinoma Overview. Abgerufen im Mai 2026. https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/squamous-cell-carcinoma/

7 George CD, Lee T, Hollestein LM, et al. Global epidemiology of actinic keratosis in the general population: a systematic review and meta-analysis, British Journal of Dermatology, Band 190, Ausgabe 4, April 2024, Seiten 465-476, https://doi.org/10.1093/bjd/ljad371

8 Balcere A, Rone Kupfere M, Cema I, Krumina A. (2019). Prevalence, Discontinuation Rate, and Risk Factors for Severe Local Site Reactions with Topical Field Treatment Options for Actinic Keratosis of the Face and Scalp. Medicina (Kaunas, Litauen), 55(4), 92. https://doi.org/10.3390/medicina55040092

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