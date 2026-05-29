Auf der jährlichen Konferenz treffen sich Kunden, Partner und Branchenführer, um zu erfahren, wie Unternehmen von Entscheidungen zu koordinierten Aktivitäten gelangen.

Kinaxis (TSX:KXS), global führend bei der End-to-End-Planung und Orchestrierung von Lieferketten, wird in der kommenden Woche die Kinexions North America eröffnen, die vom 1. bis zum 3. Juni im The Cosmopolitan of Las Vegas stattfindet. Auf dieser wichtigen Konferenz des Unternehmens treffen sich Experten für globale Lieferketten und Tech-Führungskräfte, um drei Tage lang über Produktinnovationen und Erwartungen von Kunden zu diskutieren und um ihr Netzwerk zu erweitern. Kinaxis stellt dabei die Bedeutung der KI für die Entscheidungsfindung innerhalb der Lieferkette in den Vordergrund.

In diesem Jahr beschreiben Unternehmen, wie sie agentische KI und Orchestrierung nutzen, wie sie Theorie praktisch umsetzen und von Entscheidungen zu koordinierten Aktionen gelangen. Die Redner kommen von globalen Unternehmen wie Merck Bristol Myers Squibb Unilever British American Tobacco Qualcomm ExxonMobil The Hershey Company, Scotts Miracle-Gro und Veolia. Gemeinsam mit den Führungskräften von Kinaxis präsentieren sie ihre Strategien im Umgang mit Unterbrechungen der Lieferkette mit dem Ziel, das operative Ergebnis zu verbessern.

Kinaxis CEO, Razat Gaurav wird seine erste Keynote auf der Kinexions halten. Chief Product Officer, Andrew Bell und Chief of Agentic Solutions, Manik Sharma werden die jüngsten Fortschritte bei agentischer KI und die neuesten Funktionen der Maestro Plattform und von deren Umgebung vorstellen.

Zu den wichtigsten Themen der Konferenz zählen:

Agentische KI in der Praxis: Rolle von Maestro Agents bei Planung und Ausführung von Entscheidungen und wie Teams dadurch schnell agieren können, ohne die Kontrolle zu verlieren

End-to-End-Orchestrierung: Verknüpfung von Entscheidungen über Funktonen, Partner und Zeithorizonte hinweg, um Reaktionszeiten zu optimieren und eine bessere Abstimmung zu erzielen

Von Statistiken zu koordinierten Aktivitäten: Kunden zeigen, wie globale Unternehmen Informationen in Echtzeit in messbare operative Ergebnisse verwandeln

Alle, die nicht persönlich teilnehmen, können die Keynote zur Eröffnung in Echtzeit am 2. Juni über einen globalen Livestream auf LinkedIn Live verfolgen.

"Lieferketten leiden nicht unter einem Mangel an Daten, sondern weil Entscheidungen nicht gut genug aufeinander abgestimmt sind", sagte Razat Gaurav, CEO von Kinaxis "Nun beeinflusst KI nicht mehr nur Entscheidungen, sondern sie ist direkt beteiligt daran, wie sie entstehen und ausgeführt werden. Menschen, Daten und KI müssen so aufeinander abgestimmt werden, dass Entscheidungen stimmig sind und orchestriert ausgeführt werden können, damit Operationen reibungslos verlaufen. Wenn Unternehmen sich für agentische KI entscheiden, können wir unsere Arbeitsweise ändern. Wir reagieren dann nicht nur auf Veränderungen, sondern wir agieren intelligent und passen uns beständig den jeweiligen Bedingungen an. Ich freue mich auf die Diskussionen über dieses Thema auf der Kinexions."

Im Verlauf der Veranstaltung treten auch Peter Hinssen Autor eines Bestsellers über den Umgang mit konstanten Störungen, und Michelle Mace Curran früher U.S. Air Force Thunderbird Pilotin, als Keynote Speaker auf. Michelle wird darüber sprechen, wie man Entscheidungen unter Druck trifft. Das Programm der Veranstaltung setzt sich aus Diskussionen mit Kunden, Expertengremien und der Vorstellung von Produkten zusammen. Im Fokus steht, wie Experten für die Lieferkette Operationen flexibler gestalten können.

Kinexions wird unterstützt von Partnern wie Genpact Accenture EY Scott Sheldon 4flow Bristlecone Deloitte Google Cloud PlanetTogether, Microsoft PwC und Workday Networking und Live-Programme während des Events sorgen für Abwechslung. So tritt der bekannte DJ und die Musikikone Steve Aoki auf.

Verantwortliche für die Lieferkette sehen sich ständig mit Störungen und fragmentierten Daten konfrontiert. Sie müssen schnell reagieren ohne dabei ihre Pflichten zu verletzen. Viele haben bereits in KI investiert, jedoch ist die Einbettung in die Workflows, die für die Reaktion der Lieferketten auf Veränderungen zuständig sind, noch unzureichend. Kinexions öffnet ein Tor in eine Zukunft, in der KI, Orchestrierung und Ausführung Hand in Hand gehen und so Ergebnisse liefern, die wirklich von Bedeutung sind.

Hier erfahren Sie mehr und können die Veranstaltung verfolgen: https://www.kinexions.com

Registrieren Sie sich für den Livestream mit der Keynote: HIER

Über Kinaxis

Kinaxis ist führend, wenn es um die Planung von modernen Lieferketten und Orchestrierung geht. Das Unternehmen betreut komplexe Lieferketten und unterstützt die Teams, die für deren Management verantwortlich sind. Die leistungsstarke, KI-unterstützte Orchestrierungsplattform Maestro ist mit eigenen Technologien ausgestattet, die vollkommene Transparenz und Flexibilität für die Lieferkette bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung zum Endziel. Wir helfen bekannten globalen Marken dabei, mit der heutigen dynamischen Umwelt und Störungen umzugehen. Mehr Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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