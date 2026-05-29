Die neuen unabhängigen Board-Mitglieder bringen eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Kommerzialisierung, datengestützte Transformation und Wachstum mit

Real Chemistry, ein führender Anbieter von KI-gestützten Erkenntnissen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen für den Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor, gab heute die Ernennung von zwei nicht geschäftsführenden Board-Mitgliedern bekannt: Frank Clyburn und Christopher (Chris) Fikry, M.D. Mit diesen Ernennungen stärkt das Unternehmen seine Position als führender Partner der weltweit innovativsten Life-Science- und Gesundheitsunternehmen in wichtigen Märkten rund um den Globus.

"Mit Frank und Chris ist Real Chemistry nun noch besser aufgestellt, um die Herausforderungen des gesamten kommerziellen Lebenszyklus von Gesundheitsmarken zu bewältigen und die Zukunft unserer Branche durch Fortschritte bei KI und Technologien mitzugestalten", erklärt Shankar Narayanan, Chief Executive Officer (CEO) bei Real Chemistry. "Frank verfügt über eine umfassende Expertise in der Vermarktung und hat einen klaren Blick dafür, wohin sich die Branche entwickelt einschließlich der Veränderungen in den wichtigsten Therapiebereichen und der zunehmenden Rolle von Patienten und Verbrauchern. Chris bringt eine umfangreiche Erfahrung bei der Transformation großer, daten- und technologieorientierter Unternehmen im Bereich Life Sciences mit. Gemeinsam werden sie unsere Fähigkeit stärken, Kundenergebnisse schnell und skalierbar zu liefern."

Frank Clyburn besitzt fundierte Fachkenntnisse an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher, kommerzieller und unternehmerischer Innovation in der pharmazeutischen Industrie. Er war CEO und Mitglied des Board of Directors der International Flavors Fragrances Inc. (IFF), einem Unternehmen für Nahrungsmittelzusätze, Getränke, Duftstoffe, Gesundheitsprodukte und Biowissenschaften. Vor seinem Wechsel zu IFF war Frank 13 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Merck Co, Inc. tätig. Während dieser Zeit war er als Executive Vice President und Division President des Geschäftsbereichs Human Health für das Arzneimittel- und Impfstoffportfolio des Unternehmens verantwortlich. Er war President des Geschäftsbereichs Primary Care und beaufsichtigte dabei die Diabetes- und Herz-Kreislauf-Portfolios von Merck. Zudem war er President des Geschäftsbereichs Global Oncology und leitete das Franchise Keytruda (Pembrolizumab) seit seiner Gründung, das weithin als eines der innovativsten in der Geschichte der Onkologie gilt. Derzeit ist er Mitglied der Boards von Cencora, Revolution Medicines und Kailera Therapeutics.

Chris Fikry, M.D., blickt auf eine langjährige Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Daten, Technologie und Biowissenschaften zurück und hat sich durch den Ausbau komplexer Dienstleistungsunternehmen sowie die Leitung von Transformationsprozessen innerhalb des Gesundheitswesens profiliert. Er war CEO und Board-Mitglied von Clario, einem Anbieter von Lösungen für Endpunktdaten in klinischen Studien, das er nach dessen Übernahme im Jahr 2026 weiterhin als Geschäftsbereich von Thermo Fisher Scientific leitet. Ferner war er President des Geschäftsbereichs Laboratory Services bei PPD, dem klinischen Forschungszweig von Thermo Fisher Scientific. Dort leitete er die weltweiten Bemühungen zur Bereitstellung maßgeschneiderter End-to-End-Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung von der frühen Planung bis zur Markteinführung.

Über Real Chemistry: 25 Jahre zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung

Real Chemistry begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und ist ein führender Kommerzialisierungspartner für die innovativsten Life-Science- und Gesundheitsunternehmen weltweit. Als führender Anbieter von KI-gestützten Zielgruppenanalysen und datenbasierten Erkenntnissen unterstützt Real Chemistry den Gesundheitssektor dabei, wichtige Zielgruppen besser zu verstehen, zu erreichen und einzubinden, um die Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern. Angetrieben von einer Kultur der Innovation und Kreativität widmen sich die mehr als 2.400 Experten von Real Chemistry aus den Bereichen Biowissenschaften, Marketingkommunikation und Technologie ausschließlich der komplexen Aufgabe, wissenschaftliche Fortschritte auf den Markt zu bringen und zu den Menschen, die sie am dringendsten benötigen. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören 21GRAMS, eine vielfach ausgezeichnete Kreativagentur, sowie starpower, eine auf Prominente und Influencer spezialisierte Agentur.

Heute ist Real Chemistry mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten vertreten und verfügt darüber hinaus über ein strategisches Partnernetzwerk im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Afrika, sodass das Unternehmen seine Kunden unabhängig von ihrem Standort unterstützen kann.

Erfahren Sie mehr unter www.realchemistry.com.

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