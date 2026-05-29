Canamera Energy Metals erweitert brasilianische Seltene-Erden-Strategie mit neuem Explorationsprogramm in São Sepé

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Brasiliens Aufstieg zu einem strategischen Zentrum für die Exploration seltener Erden eröffnet neue Chancen für Junior-Explorer - und Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) positioniert sich zunehmend offensiv, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Während Regierungen und Industriekonzerne weltweit ihre Bemühungen verstärken, alternative Lieferketten außerhalb Chinas für kritische Rohstoffe aufzubauen, erweitert Canamera seine Präsenz in Brasilien mit einem wachsenden Fokus auf ionenadsorptionsbasierte Seltene-Erden-Projekte (REE).

Der jüngste Meilenstein des Unternehmens stammt vom São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul, wo nach vielversprechenden Oberflächenproben nun ein neues Explorationsprogramm gestartet wurde. Die bisherigen Ergebnisse identifizierten drei hochpriorisierte Zielzonen.

Canamera besitzt eine Option auf den Erwerb von bis zu 100% des São-Sepé-Projekts im Rahmen einer Vereinbarung mit iFind Mining, die ursprünglich im Oktober 2025 bekanntgegeben wurde. Historische Arbeiten von iFind Mining lieferten bereits Resultate, die laut Management auf ein Potenzial für ionenadsorptionsgebundene Seltene-Erden-Mineralisierung hindeuten - vergleichbar mit einigen der derzeit am stärksten beachteten Lagerstätten Brasiliens.

Insgesamt wurden 46 flache Bodenproben bis zu einer Tiefe von etwa 70 Zentimetern entnommen. Dabei konnten drei klar definierte Zielgebiete - Sara, Erica und Maya - mit erhöhten Gehalten an Total Rare Earth Oxides (TREO) und Magnetic Rare Earth Oxides (MREO) abgegrenzt werden. Besonders interessant für Investoren ist der Nachweis anomaler Konzentrationen von Dysprosium und Terbium nahe der Oberfläche. Diese schweren Seltenen Erden gelten aufgrund ihrer Bedeutung für Hochleistungs-Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und modernen Verteidigungstechnologien als strategisch besonders wertvoll.

Die drei Zielzonen zeichnen sich durch zusammenhängende Cluster erhöhter TREO-Werte aus und werden als potenzielle Bereiche einer REE-Anreicherung innerhalb des verwitterten Profils interpretiert. Laut Unternehmen liefern die räumliche Verteilung der Anomalien, die günstige Geologie sowie die topografischen Bedingungen eine starke Grundlage für unmittelbare Folgebohrungen.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen startete Canamera am 1. Mai ein rund 500 Meter umfassendes Auger-Bohrprogramm. Ziel der Kampagne ist es, sowohl die hochgradigsten Bodenanomalien direkt zu testen als auch die seitliche Kontinuität einer möglichen Mineralisierung durch Step-Out-Bohrungen über etwa 400 Meter hinaus zu untersuchen. Das Programm soll innerhalb von vier bis sechs Wochen abgeschlossen werden.

Besonders bedeutend ist die geologische Ähnlichkeit des São-Sepé-Projekts mit dem Granitsystem der Pela-Ema-Lagerstätte von Serra Verde - einem der fortgeschrittensten ionischen Tonerde-Seltene-Erden-Projekte Brasiliens. Die meisten geplanten Bohrungen befinden sich innerhalb des São-Sepé-Granits, einer felsischen Intrusion mit siliciumreicher Zusammensetzung und tief verwitterten tropischen Profilen - Bedingungen, die als äußerst günstig für ionenadsorptionsbasierte Mineralisierung gelten.

Branchenbeobachter betrachten solche verwitterten Granitsysteme zunehmend als attraktiv, da sie potenziell kostengünstigere Gewinnungsmethoden ermöglichen als klassische Hartgesteinslagerstätten. Gleichzeitig enthalten ionische Tonlagerstätten häufig höhere Anteile jener Magnet-Seltenen-Erden, die für Elektrifizierungstechnologien essenziell sind.

Die geologischen Parallelen zu Serra Verde dürften daher mit fortschreitender Exploration verstärkt Marktaufmerksamkeit erzeugen. Beide Systeme zeigen Hinweise auf eine Anreicherung seltener Erden durch magmatische Differenzierung und anschließende sekundäre Konzentration während lateritischer Verwitterungsprozesse - Mechanismen, die wirtschaftlich bedeutende Mineralisierung nahe der Oberfläche hervorbringen können.

Auch die Infrastruktur stellt einen wichtigen Vorteil des São-Sepé-Projekts dar. Das Gebiet verfügt über ein umfangreiches Straßennetz, das einen effizienten Zugang ermöglicht und die schnelle Mobilisierung mobiler Bohrgeräte unterstützt. Für Junior-Explorer in kapitalintensiven Märkten können gute logistische Bedingungen die Explorationskosten deutlich senken und Entwicklungszeiten verkürzen.

CEO Brad Brodeur erklärte, Brasilien entwickle sich rasch zu einem globalen Schwerpunkt für die Exploration seltener Erden. Gleichzeitig betonte er, dass Canamera auf den bisherigen Erfolgen des Unternehmens in Turvolândia im Bundesstaat Minas Gerais aufbauen wolle.

Frühere Bohrungen in Turvolândia lieferten bereits vielversprechende Ergebnisse, darunter ein Bohrloch mit 3.255 ppm TREO über 13 Meter ab der Oberfläche sowie Spitzenwerten von über 6.400 ppm TREO. Diese Resultate veranlassten das Unternehmen dazu, das Bohrprogramm um 20% auf insgesamt 1.200 Meter auszuweiten und stärkten das Vertrauen des Managements in die umfassendere Brasilien-Strategie.

Obwohl Canamera weiterhin ein Explorationsunternehmen in einer frühen Entwicklungsphase ist, könnte das wachsende Portfolio im brasilianischen Markt für ionische Tonerde-Seltene-Erden das Unternehmen zunehmend als gehebelten Explorationswert innerhalb eines der am schnellsten wachsenden Standorte für kritische Rohstoffe positionieren.

Das Interesse von Investoren an brasilianischen Seltene-Erden-Projekten hat sich im vergangenen Jahr deutlich verstärkt. Größere Unternehmen wie Meteoric Resources haben erhebliche institutionelle Finanzierungsmittel eingeworben, um fortgeschrittene Projekte weiterzuentwickeln. Gleichzeitig hat die Unternehmensaktivität rund um Serra Verde den strategischen Wert brasilianischer ionischer Tonlagerstätten zusätzlich hervorgehoben.

Für Canamera dürften die nächsten wichtigen Kurstreiber nun die Bohrergebnisse aus São Sepé sowie weitere Fortschritte innerhalb der breiteren brasilianischen REE-Strategie sein. Sollte es dem Unternehmen gelingen, skalierbare ionische Tonmineralisierung mit attraktiver Metallurgie und Kontinuität nachzuweisen, könnte Canamera zu einem zunehmend relevanten Akteur im globalen Wettlauf um alternative Lieferketten für Seltene Erden werden.

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Quellen:

https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!EMET-3819992/C/EMET

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20870211-canamera-beginnt-projekt-s-o-sepe-brasilien-exploration-ermittelten-seltenerdmetall-zielzonen-hoher-prioritaet

https://discoveryalert.com.au/usa-rare-earth-brazil-acquisition-2026-vertical-integration/

https://www.netzerocircle.org/articles/brazils-rare-earths-surge-building-a-new-global-hub-for-critical-minerals

https://stockhead.com.au/resources/resources-top-5-meteoric-charges-ahead-as-mega-deal-sparks-bull-run-on-brazilian-rare-earths/

https://www.mining.com/rare-earths-americas-surges-after-nyse-debut-bets-on-us-heavy-rare-earth-discovery

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



https://canamerametals.com/

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Enthaltene Werte: CA13711A1003