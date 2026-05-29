DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. Mai
=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Mai Kernverbraucherpreise ex Nahrung PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,5% gg Vj *** 01:50 JP/Industrieproduktion April PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,5% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 1Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: -0,3% gg Vm* zuvor: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q vorläufig: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,5% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +20.000 vorläufig: +20.000 Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai 10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresreports der Banca d'Italia *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj 15:15 US/Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der Handelskammer Southern New Jersey *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 50,8 zuvor: 49,2 - US/Finanzminister Bessent und SEC-Chef Atkins, Reden beim Reagan National Economic Forum ===
May 29, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
