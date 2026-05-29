Emyria profitiert von geplanten TGA-Regeländerungen für psychedelisch unterstützte Therapien

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Die australische Gesundheitsbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) plant Anpassungen im Rahmen des sogenannten "Authorised Prescriber"-Programms für psychedelisch unterstützte Psychotherapien. Dadurch könnte sich der Kreis der zugelassenen Fachkräfte deutlich erweitern - ein Schritt, der nach Einschätzung von Emyria Ltd (ISIN: AU0000073645) die Skalierung entsprechender Behandlungsangebote erheblich erleichtern könnte.

Das an der ASX und in Frankfurt notierte Unternehmen sieht in den vorgeschlagenen Änderungen eine wichtige Entwicklung für sein landesweites Empax-Kliniknetzwerk, das sich auf psychedelisch unterstützte Therapien bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und therapieresistenten Depressionen spezialisiert hat. Die TGA hatte bereits 2023 Australien zum weltweit ersten Land gemacht, das die kontrollierte Verschreibung von MDMA- und Psilocybin-basierten Therapien unter strengen regulatorischen Auflagen zuließ.

Nach dem überarbeiteten Rahmenwerk könnten künftig auch speziell geschulte Pflegekräfte mit Erfahrung im Bereich psychische Gesundheit sowie Ergotherapeuten, deren Tätigkeit psychedelisch unterstützte Psychotherapie umfasst, an den überwachten Behandlungssitzungen teilnehmen. Bislang waren diese sogenannten "Behandlungs-Dyaden" im Wesentlichen auf klinische Psychologen oder Ärzte beschränkt.

Darüber hinaus signalisiert die TGA größere Flexibilität bei unterstützenden Behandlungsteams. Autorisierte Verschreiber sollen künftig verstärkt Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Berater sowie indigene Gesundheitsfachkräfte einbinden können, sofern dies medizinisch sinnvoll erscheint.

Für Emyria könnten die Änderungen einen bedeutenden operativen Engpass entschärfen: die Rekrutierung ausreichend qualifizierter Therapeuten. Psychedelisch unterstützte Therapien gelten als personalintensiv, da sie umfangreiche Vorbereitungsgespräche, überwachte Behandlungssitzungen und Nachbetreuung erfordern. Entsprechend hoch sind bislang die Personalkosten und Kapazitätsanforderungen.

Das Unternehmen erwartet, dass die erweiterten Zulassungsmöglichkeiten die Auslastung seiner Kliniken verbessern, die Abhängigkeit von klinischen Psychologen reduzieren und die landesweite Rekrutierung beschleunigen könnten. Gleichzeitig eröffnen die Anpassungen nach Unternehmensangaben Potenzial für kulturell sensiblere Versorgungsmodelle, insbesondere durch die stärkere Einbindung indigener Gesundheitsfachkräfte.

Emyria betreibt nach eigenen Angaben ein Netzwerk mit mehr als 100 Klinikern in Australien und verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell, das klinische Dienstleistungen, Patientendaten und Arzneimittelentwicklung miteinander verbindet. Das Management sieht insbesondere operative Erfahrung und Skalierung als mögliche Wettbewerbsvorteile in einem sich noch entwickelnden Marktumfeld.

Dennoch bleiben regulatorische und wirtschaftliche Unsicherheiten bestehen. Offene Fragen betreffen unter anderem Erstattungsmodelle, Behandlungskosten, Ausbildungsstandards für Therapeuten sowie die langfristige Skalierbarkeit psychedelisch unterstützter Therapien. Zudem bestehen weiterhin Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit Wirkstoffen wie MDMA und Psilocybin, weshalb die TGA die Anwendung ausschließlich unter kontrollierten Bedingungen und fachärztlicher Aufsicht erlaubt.

Die vorgeschlagenen Änderungen sind bislang noch nicht final verabschiedet. Emyria geht derzeit davon aus, dass sich mögliche operative Vorteile frühestens in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2026 bemerkbar machen könnten. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben bereits an der Anpassung sein

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Quellen:

https://emyria.com/announcements/7557075

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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