Noch am Vormittag hatten neue Spannungen zwischen den USA und Iran die Aktienmärkte belastet. Am Nachmittag kippte die Stimmung an den New Yorker Börsen dann ins Positive. Die Aussicht auf eine Verlängerung der Waffenruhe schickte den S&P 500 und Nasdaq auf frische Rekordstände. Tech-Aktien führten die Rally an - die "Magnificent 7" verzeichneten durch die Bank Kursgewinne. Nachbörslich liefert Dell einen Zahlen-Kracher.Auslöser für den Stimmungsumschwung war ein Bericht der Nachrichtenplattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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