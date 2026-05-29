© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoMarvell überzeugt mit starken Quartalszahlen und optimistischen Prognosen. Mehrere Analysten erhöhen jetzt ihre Kursziele deutlich.Der KI-Boom treibt die Aktie von Marvell Technology weiter an. Nach starken Quartalszahlen erhöhen mehrere große Banken ihre Kursziele deutlich, wie CNBC berichtet. Die Analysten sehen trotz der Rallye weiteres Potenzial. Starke Zahlen befeuern Fantasie Der Halbleiterkonzern legte für das ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bessere Ergebnisse vor als erwartet. Umsatz und Gewinn übertrafen die Prognosen der Analysten. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel stärker aus als von der Wall Street erwartet. Vor allem das Geschäft mit Rechenzentren bleibt …Den vollständigen Artikel lesen
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