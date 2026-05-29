Die Ölpreise haben zuletzt in der Hoffnung auf Fortschritte im Nahen Osten wieder deutlich nachgegeben. Nachdem Sie am Donnerstag zunächst noch deutlich höher in den Handel gestartet waren, gaben sie zuletzt wieder merklich nach. Die USA und der Iran haben nach Angaben aus Washington bei ihren Gesprächen über eine Fortsetzung der Waffenruhe deutliche Fortschritte erzielt.US-Vizepräsident JD Vance erklärte, bei einer geplanten Absichtserklärung seien viele Hürden bereits ausgeräumt worden, einzelne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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