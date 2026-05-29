DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Gewinnen der Wall Street

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der festeren Wall Street geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien kräftig nach oben. Wie schon in den USA sorgen Meldungen für Zuversicht, dass die USA und der Iran wieder einmal kurz vor einem Abkommen stehen sollen, das die Waffenruhe verlängern und die Straße von Hormus wieder freigeben soll. Laut US-Vizepräsident Vance ist US-Präsident Trump aber noch nicht bereit, das Abkommen zu unterzeichnen. Für Kauflaune - insbesondere im Technologiesektor - sorgt das vom Computerhardware-Hersteller Dell berichtete rasante Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz (KI) für Rechenzentren.

In Tokio geht es für den Topix um 2,0 Prozent nach oben, in Seoul für den besonders technologielastigen Kospi sogar um 3,0 Prozent. Der Topix ist damit auf einem Rekordhoch, der Kospi knapp darunter, liegt aber seit Jahresbeginn bereits 100 Prozent im Plus. In Tokio sorgt auch für gute Stimmung, dass die Industrieproduktion im April wider Erwarten gestiegen ist, während sich zugleich die Kerninflation im Raum Tokio im Mai verlangsamt hat und unter dem Zielwert der japanischen Notenbank blieb. Der Yen gibt darauf leicht nach, der Dollar wird mit 159,33 Yen gehandelt. Die Bank of Japan hatte zuletzt eine bevorstehende Zinserhöhung signalisiert zur Eindämmung der landesweit zu hohen Inflation.

In Hongkong liegt der HSI 1,1 Prozent höher, in Shanghai fällt der Composite dagegen um 0,4 Prozent zurück. In Sydney geht es für den A&P/ASX-200 um 1,4 Prozent voran.

Unter den Einzeltiteln verteuern sich im Kospi Samsung Electronics um gut 4 Prozent, während der Chip-Highflyer SK Hynix lediglich um 1 Prozent zulegt. Bei Samsung sorgt die Mitteilung für Schwung, dass das Unternehmen mit der Auslieferung von Mustern seines neuesten Hoch-Breitband-Speicherchips (HBM) begonnen hat und damit Konkurrenten bei der Verteilung einer neuen Version dieses für KI-Rechenzentren wichtigen Produkts überholt. Der neue Chip soll mehr als 20 Prozent schneller sein als der der vorherigen Generation.

In Taipeh verteuern sich TSMC um gut 3 Prozent, in Tokio ziehen die Chipwerte Rohm und Renesas um fast 9 bzw. 5,4 Prozent an, für Softbank Group geht es um gut 4 Prozent aufwärts. In Hongkong geben die Branchenwerte Hua Hong und SMIC dagegen um je rund 2,5 Prozent nach. Tagesfavoriten in Hongkong sind Immobilienaktien. Unter anderen schießen Country Garden um 19 Prozent nach oben, China Vanke um 12,2 und Sunac China um 10,1 Prozent.

In Sydney ziehen Judo Capital um gut 12 Prozent an. Der Unternehmensfinanzierer hat mitgeteilt, Unternehmenskredite im Wert von 750 Millionen Australischen Dollar gebündelt und an Investoren verkauft zu haben, womit er mehr finanzielle Flexibilität hat.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.707,50 +1,3 -0,1 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.110,87 +2,1 +16,9 08:00 Kospi (Seoul) 8.438,50 +3,1 +100,2 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.282,84 +1,1 -1,4 10:00 Shanghai-Composite 4.083,62 -0,4 +2,9 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.035,10 +0,9 +8,4 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.203,84 +1,2 -28,2 10:00 KLCI (Malaysia) 1.691,26 +0,4 +0,7 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:29 % YTD EUR/USD 1,1635 -0,1 1,1651 EUR/USD -0,9 EUR/JPY 185,42 -0,1 185,51 EUR/JPY +0,8 EUR/GBP 0,8660 -0,1 0,8664 EUR/GBP -0,6 USD/JPY 159,35 +0,1 159,23 USD/JPY +1,7 USD/KRW 1.502,62 +0,4 1.495,98 USD/KRW +4,3 USD/CNY 6,7702 -0,1 6,7796 USD/CNY -3,2 USD/CNH 6,7686 -0,1 6,7726 USD/CNH -3,0 USD/HKD 7,8349 +0,0 7,8336 USD/HKD +0,7 AUD/USD 0,7155 -0,1 0,7163 AUD/USD +7,2 NZD/USD 0,5956 +0,4 0,5934 NZD/USD +3,5 BTC/USD 73.170,16 -0,4 73.472,68 BTC/USD -16,6 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 87,71 -1,3 -1,19 88,90 Brent/ICE 92,90 -0,9 -0,81 93,71 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.502,69 +0,2 10,76 4.491,93 Silber 75,59 -0,1 -0,05 75,64 Platin 1.913,09 -0,5 -9,66 1.922,75 (Angaben ohne Gewähr)

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May 29, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)

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