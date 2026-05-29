Die Palantir-Aktie ist gestern um rund +8% gestiegen und zeigt damit erneut Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach der vorherigen Konsolidierung gewinnt die Aufwärtsbewegung wieder an Dynamik. Vor allem die anhaltende KI-Euphorie sorgt derzeit für kräftiges Momentum im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Die Palantir-Aktie stieg gestern dynamisch an und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de