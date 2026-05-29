Chinas Elektroauto-Riesen geraten immer stärker unter Druck. Nach BYD, Xiaomi und XPeng liefert nun auch Li Auto schwache Zahlen: Der Umsatz fällt, die Marge bricht ein und der freie Cashflow rutscht tief ins Minus. Die Aktie gibt nach - und Anleger fragen sich, ob der Preiskrieg in China gerade erst richtig teuer wird. Der Druck auf Chinas Autobauer nimmt weiter zu. Nach enttäuschenden Signalen von BYD, Xiaomi und XPeng reiht sich nun auch Li Auto in die Liste der Problemfälle ein. Der chinesische Hersteller von New-Energy-Vehicles hat für das erste Quartal 2026 Zahlen vorgelegt, die auf den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de