Die Quartalsberichtssaison läuft so langsam aus. Mit Marvell Technology legte aber noch einmal ein spannendes Technologieunternehmen Zahlen vor. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara verzauberte in den letzten Wochen und Monaten die Börse. Die Aktie notierte noch Ende März dieses Jahres unterhalb von 100 US-Dollar. Zuletzt nahm Marvell Technology die 225 US-Dollar ins Visier. Auch vor dem Hintergrund des exponierten Kursniveaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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