Der Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern CTS EVENTIM AG & Co. KGaA startet mit starken Wachstumszahlen in das Geschäftsjahr 2026 und unterstreicht einmal mehr seine dominierende Marktstellung in Europa. Während viele Konsumbranchen weiterhin unter wirtschaftlichen Unsicherheiten leiden, zeigt sich die Nachfrage nach Konzerten, Live-Events und Ticketing-Dienstleistungen weiterhin bemerkenswert robust. Besonders beeindruckend: Das Live-Entertainment-Geschäft entwickelt sich derzeit deutlich dynamischer als das ohnehin hochprofitable Ticketing-Segment. Umsatz springt um 23 Prozent nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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