BÖRSE AKTUELL: Ölpreis fällt, Aktienindizes steigen weiter (29.05.2026)

Die Börse Aktuell zeigt sich zum Wochenschluss freundlich. Die US-Index-Futures notieren im frühen Handel leicht im Plus, während auch die europäischen Aktien-Futures zulegen. Besonders der DAX kann profitieren und gewinnt vorbörslich rund 0,3%. Gleichzeitig steht der Euro gegenüber dem US-Dollar leicht unter Druck. Bitcoin verliert etwa 0,3% und hat weiterhin Schwierigkeiten, nach dem jüngsten starken Ausverkauf neues Aufwärtsmomentum zu entwickeln.

Ein wichtiger Faktor für die Märkte sind die sinkenden Energiepreise. Rohöl notiert mittlerweile wieder unter der Marke von 92 US-Dollar je Barrel. Dies reduziert die Sorgen über anhaltenden Inflationsdruck und einen weiteren Anstieg der Anleiherenditen.

Markt News: Dell begeistert Anleger mit starkem Ausblick

Zu den wichtigsten Markt News des Tages gehört Dell Technologies. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um fast 40 - nach oben, nachdem das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Zusätzlich hob Dell seine Prognose für das Gesamtjahr an und sorgte damit für neue Euphorie im Technologiesektor.

Auch der KI-Sektor bleibt im Fokus. Das Unternehmen Anthropic sammelte in einer Series-H-Finanzierungsrunde 65 Milliarden US-Dollar ein und erreichte eine Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar nach der Finanzierung. Damit nähert sich das Unternehmen dem geplanten Börsengang im Jahr 2026 mit hoher Dynamik....

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