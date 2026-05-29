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Der Kölner Motorenbauer Deutz AG hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt, und 2026 könnte es noch einmal einen Zahn mehr sein. Wer diesen Wert noch nicht auf dem Radar hatte, sollte jetzt genauer hinschauen. Im ersten Quartal 2026 sprangen die Auftragseingänge um satte 41,2 Prozent nach oben. Der Umsatz legte um 8,4 Prozent zu. Hinter diesen Zahlen steckt mutmaßlich mehr als nur ein einfacher Aufschwung, denn Deutz baut sich gerade neu auf, mit frischen Geschäftsfeldern, einem strikten Sparprogramm und einer Strategie, die über den klassischen Dieselmotor hinausgeht. Rüstung, Rechenzentren, Drohnenabwehr, die Kölner spielen auf einmal in ganz anderen Ligen. Jetzt hinschauen und eine der interessantesten Industriestorys des Jahres NICHT verpassen.

Solide Zahlen

Das Geschäftsjahr 2025 lief für Deutz schon mal richtig gut. Der Umsatz kletterte auf knapp über 2 Milliarden Euro. Noch beeindruckender ist, dass das bereinigte operative Ergebnis um 46,4 Prozent auf 112,3 Millionen Euro zulegte. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte dabei 5,5 Prozent. Auch der operative Cashflow verbesserte sich auf 143,4 Millionen Euro.



Für 2026 peilt das Management einen Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro an, bei einer EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent. Dazu hat Deutz das Effizienzprogramm "Future Fit" aufgesetzt: Bis Ende 2026 sollen strukturelle Einsparungen von mehr als 50 Millionen Euro gegenüber 2024 erzielt werden.

Charttechnik

Der Chart von Deutz läuft gerade in eine Wimpelformation zusammen, ein Muster, das auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeuten könnte. Die Richtung? Mutmaßlich nach oben. Kurzfristig spannend ist auch, dass der Kurs wieder über der 50- und der 200-Tage-Linie notiert, was ein klares Zeichen technischer Stärke ist. Auch der RSI mit einem Wert von rund 51 lässt noch reichlich Luft nach oben, ohne dass der Wert überkauft wirkt. Sollte der Ausbruch aus der Formation gelingen, wäre technisch der Weg Richtung 12 bis 14 Euro frei. Die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro wurde zuletzt mehrfach erfolgreich verteidigt.

Was tun?

Die Deutz-Aktie ist vom Chartbild her jetzt mega spannend. Fundamental stimmt die Richtung ebenfalls: Umsatz und Ergebnis steigen, das Sparprogramm greift, und neue Geschäftsfelder wie Defense und dezentrale Energieversorgung eröffnen weitere Wachstumsperspektiven. Auch die Absicht eines Zukauf in Brasilien, der Generatorenhersteller Maxi Trust Power, unterstreicht die konsequente Diversifizierungsstrategie. Analysten sehen das Kursziel in der Mehrheit über dem aktuellen Kurs. Das deutet auch auf Aufwärtspotenzial hin. Mittel- bis langfristig orientierten Anlegern bietet sich hier ein Einstieg in eine Industriestory mit Substanz.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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