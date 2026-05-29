© Foto: Dall-EOkta hat starke Quartalszahlen vorgelegt und vor allem mit den Wachstumsaussichten im KI-Geschäft überzeugt. Die Aktie springt 8 Prozent.Okta hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse legte die Aktie im nachbörslichen Handel um 8,2 Prozent auf 102,50 US-Dollar zu und näherte sich damit dem höchsten Stand seit zehn Monaten. Das Unternehmen profitierte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Lösungen zur digitalen Identitätsverwaltung. Gleichzeitig sieht das Management einen neuen Milliardenmarkt entstehen: die Absicherung und Verwaltung autonomer KI-Agenten. Umsatz und Gewinn …Den vollständigen Artikel lesen
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