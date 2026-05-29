Silberpreis Prognose 2026: Banken sehen Szenarien, die überraschen

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Die neuen Silberpreis-Prognosen sorgen für Aufsehen. Mehrere Banken und Analysehäuser haben ihre Erwartungen für 2026 deutlich angehoben und plötzlich stehen Kursziele im Raum, die noch vor einem halben Jahr kaum jemand erwartet hätte. Von 75 US-Dollar bis hin zu von 220 US-Dollar je Unze reicht die neue Spanne.
Die neuen Silberpreis-Prognosen sorgen für Aufsehen. Mehrere Banken und Analysehäuser haben ihre Erwartungen für 2026 deutlich angehoben und plötzlich stehen Kursziele im Raum, die noch vor einem halben Jahr kaum jemand erwartet hätte. Von 75 US-Dollar bis hin zu von 220 US-Dollar je Unze reicht die neue Spanne.
Die Silberpreisprognosen für 2026 zeigen auf Basis der vorliegenden Daten eine auffällige Dynamik. Im November 2025 lagen die genannten Erwartungen noch überwiegend zwischen 45 und 65 US-Dollar je
Unze. Bis Mai 2026 hätten mehrere Banken und Analysehäuser ihre Einschätzungen deutlich angehoben. Die Bandbreite reicht nun von 75 US-Dollar bei HSBC bis zu einem bullischen Szenario von 220
US-Dollar bei BMO.
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